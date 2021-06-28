Боррель заявил, что ЕC готов продолжать сотрудничество с белорусским народом

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов продолжать сотрудничество с белорусами, несмотря на кризис в отношениях с официальным Минском.

«Несмотря на решение режима Лукашенко приостановить участие Беларуси в „Восточном партнерстве“, мы готовы продолжать работать с белорусским народом для укрепления связей, развития регионального сотрудничества и решения общих проблем», — написал дипломат в «Твиттере».

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