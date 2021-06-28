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Боррель заявил, что ЕC готов продолжать сотрудничество с белорусским народом
Источник материала: Навiны
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов продолжать сотрудничество с белорусами, несмотря на кризис в отношениях с официальным Минском.
«Несмотря на решение режима Лукашенко
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов продолжать сотрудничество с белорусами, несмотря на кризис в отношениях с официальным...
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