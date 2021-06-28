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МИД Литвы: Незаконные власти Беларуси не могут принимать решение о выходе из ВП

29.06.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Литвы расценивают как незаконное решение властей Беларуси о выходе из программы ЕС «Восточное партнерство».

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает tut.by со ссылкой на литовские СМИ.

«Такие решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью», — приводятся в сообщении его слова.

По словам министра, решение о выходе из «Восточного партнерства» в первую очередь наказывает белорусов. Он также отметил, что Беларусь оценит преимущества «Восточного партнерства», но это произойдет «скорее всего, после [новых] выборов».

Сегодня МИД Беларуси заявил, что Минск в связи с «беспрецедентными санкциями ЕС» приостанавливает свое участие в программе «Восточное партнерство».

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Литвы расценивают как незаконное решение властей Беларуси о выходе из программы ЕС «Восточное партнерство».
 
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