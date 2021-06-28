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США внесли в санкционный список министра юстиции РБ
Источник материала: АФН
Власти США расширили санкционный список в отношении властей Беларуси, добавив в него министра юстиции Олега Слижевского.
Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина США.
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Власти США расширили санкционный список в отношении властей Беларуси, добавив в него министра юстиции Олега Слижевского.
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