Испания обыграла Хорватию в дополнительное время и вышла в 1/4 финала Евро













передает Sputnik. Сборная Испании, обыгравшая команду Хорватии, вышла в четверть финал чемпионата Европы футболу,Sputnik.





Встреча между командами состоялась в понедельник 28 июня на стадионе "Паркен", расположенном в Копенгагене.





Счет в игре открыл испанский голкипер Унай Симон, который оформил автогол. После этого испанцы сумели забили три мяча: отличились Пабло Серабия (38), Сесар Аспиликуэта (57) и Ферран Торрес (76).





К завершению основного времени матча хорваты сумели сравнять счет – 3:3 (Мислав Оршич (85), Марио Пашалич (90+2)).





В дополнительном времени испанцы забили два гола – благодаря точным ударам Альваро Мората и Микеля Оярсабаля.





В четвертьфинале, который состоится 2 июля, испанцы встретятся с победителем пары Франция – Швейцария.















