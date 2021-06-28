|
Испания обыграла Хорватию в дополнительное время и вышла в 1/4 финала Евро
Источник материала: Партизан
Встреча между командами началась с курьеза – на 20-й минуте игры вратарь испанцев забил гол в свои ворота.
Сборная Испании, обыгравшая команду Хорватии, вышла в четверть финал чемпионата Европы футболу,
Встреча между командами состоялась в понедельник 28 июня на стадионе "Паркен", расположенном в Копенгагене.
Счет в игре открыл испанский голкипер Унай Симон, который оформил автогол. После этого испанцы сумели забили три мяча: отличились Пабло Серабия (38), Сесар Аспиликуэта (57) и Ферран Торрес (76).
К завершению основного времени матча хорваты сумели сравнять счет – 3:3 (Мислав Оршич (85), Марио Пашалич (90+2)).
В дополнительном времени испанцы забили два гола – благодаря точным ударам Альваро Мората и Микеля Оярсабаля.
В четвертьфинале, который состоится 2 июля, испанцы встретятся с победителем пары Франция – Швейцария.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча между командами началась с курьеза – на 20-й минуте игры вратарь испанцев забил гол в свои ворота.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)