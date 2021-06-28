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Родственники фигурантов по делу "Белгазпромбанка" обратились к Лукашенко

29.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Родственники обвиняемых просят Лукашенко проявить гуманность и вернуть близких в семьи, дать им шанс послужить на благо родины.



Родные и близкие пяти фигурантов, которые проходят по уголовному делу "Белгазпромбанка", в понедельник направили письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент Sputnik.

Текст обращения на имя главы государства был составлен в офисе Круглого стола демократических сил.

Родные и близкие бывших топ-менеджеров банка – Дмитрия Кузьмича, Сергея Шабана, Александра Ильясюка, Кирилла Бадея и Сергея Добролета –  обратились к президенту как к гаранту Конституции и законности в стране.

"Прошло больше года, как рядом с нами нет наших близких: мужей, отцов, сыновей. Невыносимо тяжело переживать такую разлуку. Все они выполнили условия досудебного соглашения и возместили ущерб в полном объеме", – говорится в письме.

В обращении подчеркивается, что "все они являются высококвалифицированными специалистами, чей опыт и знания могут пригодиться в экономике".

Родственники обвиняемых просят Лукашенко проявить гуманность и вернуть близких в семьи, дать им шанс послужить на благо родины.

"Мы все были впечатлены искренностью и глубиной раскаяния наших родных, выступивших с последним словом в суде", – сказано в документе.

Комментарий Воскресенского


Руководитель КСДС прокомментировал корреспонденту Sputnik данное обращение родственников обвиняемых. Он отметил, что гораздо эффективнее, если фигуранты будут находиться не в заключении, а работать на благо экономики и приносить пользу государству.

"Пребывание больше года в следственном изоляторе является уже достаточным наказанием с учетом деятельного раскаяния и полного возмещения ущерба", – считает он.

Воскресенский пояснил, что в уголовном законодательстве есть необходимые механизмы.

"Это может быть либо полное освобождение от наказания, либо назначение более мягкого – ниже минимального, которое предусмотрено за данное деяние с учетом смягчающих обстоятельств. А здесь имеется их совокупность", – отметил директор Круглого стола демократических сил.

Дело "Белгазпромбанка"


Экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико инкриминируется отмывание денег преступным путем и систематическое получение взяток. Максимальный срок, который ему грозит, – 15 лет лишения свободы.

Бывший банкир сложил свои полномочия в связи с решением баллотироваться на пост президента, но кандидатом он зарегистрирован не был. Его задержали в июне прошлого года. С тех пор он находится под стражей в СИЗО КГБ.

По версии обвинения, Бабарико совершил преступления против интересов службы и осуществления порядка экономической деятельности, создав преступную группу из числа должностных лиц "Бегазпромбанка". Они систематически принимали материальные ценности, предоставляемые им в связи с занимаемыми должностными положениями, за благоприятное решение вопросов. В частности, речь идет о предоставлении банком кредитов различным субъектам хозяйствования.

Данная группа под руководством Бабарико выводила средства за границу. Для "отмывания" денег создавались офшорные компании. Перевод сумм незаконного денежного вознаграждения осуществлялся в виде дивидендов на счета, подконтрольные членам группы.

По уголовному делу проходит восемь фигурантов. Семь из них с лета прошлого года находятся в СИЗО КГБ, один – под домашним арестом по состоянию здоровья. Обвиняемые признали свою вину в полном объеме, за исключением Виктора Бабарико.

На судебном заседании 22 июня прокурор запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы.

Планируется, что Верховный суд вынесет приговоры фигурантам уголовного дела "Белгазпромбанка" 6 июля.



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Родственники обвиняемых просят Лукашенко проявить гуманность и вернуть близких в семьи, дать им шанс послужить на благо родины.
 
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