Заказчики банят беларусские команды — это тренд? Дискуссия в фейсбуке





Фото: PANDARAMA для dev.by





Пост собрал 100+комментариев. В дискуссии поучаствовали глава BelHard Игорь Мамоненко и ИТ-менеджер Александр Деев.





пишет dev.by, но считает, что «ситуация ожидаемая» и «есть повод задуматься». Часть пользователей не слышала о случаях отказа,dev.by, но считает, что «ситуация ожидаемая» и «есть повод задуматься».





Некоторые подтвердили, что проблема есть, особенно при поиске команд для новых проектов.





Директор BelHard Игорь Мамоненко предположил, что «такие заказчики наверняка будут, вопрос в их доле на рынке. Это прояснится лишь спустя время. С такими придётся работать через посредников. Издержки вырастут».





А вот Александр Деев утверждает, что «нет никакой тенденции. В рамках сотрудничества с крупными вменяемыми корпорациями всё по-прежнему». Он предложил «не разводить панику раньше времени. Всегда есть возможность минимизировать риски».





Вот несколько мнений:





Тренд есть





Заказчики настоятельно просят вывести разработчиков в Польшу, Литву, Испанию, в крайнем случае в Украину. Готовы даже покрыть связанные с этим расходы. Это американский и немецкий финтех. В принципе и про другие отрасли тоже слышал.

Слышал от руководителя ИT-фирмы, производящей программно-аппаратные решения, ещё ранней весной.

Слышал, что отказывают при новых проектах.

Заказчик оценивает, какой именно исполнитель ему нужен. Кроме этого, возможно, хорошо разбирается в менталитете и зависимости качества работы от локации. И точно знает, что беларусы, условно, ленивые. Делают хорошо, но долго и нужен регулярный контроль. А ему надо быстро и дешево. И плевать на качество, есть же такие запросы. Вот и выбирает. Это если логику подключать. Но мы же конечно и политический вопрос обсуждаем. Мы сейчас в мире токсичные. С нами скоро вообще никто работать не захочет.

Если в локации вся команда разработки в один момент может исчезнуть и/или не иметь возможности продолжить работу — это большой риск. И он может катастрофически повлиять на возврат инвестиций. Для наших стран, конечно, привычны долгострои и пустая трата средств и времени. Но нормальная экономика, которая ориентирована на зарабатывание денег, учитывает риски и ищет другие возможности, а они есть, пусть не такие хорошие как наши разработчики, но с ними меньше вероятность потерять преимущество. Понимая, что заменять — это дорого и долго, заказчик ищет разработчиков, с которыми можно долго работать и которых не придётся менять





Тренда нет





Подтвердите информацию фактами. Если нормальный разработчик и делает вещи, то заказчику фиолетово, Филиппины, Украина, РБ, Индия и т. д. Так что не несите бред.

Не нашёл ни одного такого факта. Руководители ИТ-компаний отрицают. Проблема с нахождением свободных программистов имеется, но чтобы отказы по проектам — такого нет. Явно не больше, чем и раньше, когда по каким-то причинам перевес шел в сторону индусов. Цена на разработку в Беларуси и России значительно ниже, чем в других странах.





«Беларусь стала негативной метрикой»





dev.by также связался с CEO одной из беларусских компаний, который знает несколько случаев, когда заказчики обращали внимание на локацию и делали выбор не в пользу Беларуси.





— Первый звоночек был ещё в прошлом году. Одна иностранная компания реализовывала проект, который был разделен на несколько подпроектов. В одном из них принимала участие наша команда. И был новый подпроект, для которого заказчик искал исполнителей. Он выбирал между нами и польской компанией и в итоге остановился на польской, хотя она была дороже. Как объяснил представитель компании-заказчика, он собирается часто прилетать к команде подпроекта и ему будет комфортно и безопасно именно в Польше.





Ещё два случая произошли в этом месяце. Я получил информацию от наших партнеров, с которыми давно работаем, что заказчики, которые к ним обратились, ищут разработчиков, но не из Беларуси. В одном случае это была американская компания-заказчик, во втором — европейская.





По словам CEO, фактор локации стал принципиален для зарубежных заказчиков, которые давно работали с Беларусью, внимательно следили за ситуацией в стране и понимают все риски.





— Это, как правило, продуктовые бизнесы, которые требуют бесперебойной и прогнозируемой работы. И возникшие риски после событий в августе 2020 года, а позже эмиграция беларусских ИТ-специалистов влияют на оценку ситуации советом директоров. Плюс негативный информационный фон вокруг Беларуси, в частности, из-за санкций.





И бизнесы делают выводы. Беларусь стала негативной метрикой, а сотрудничество с беларусскими специалистами в беларусской локации — это повышенный риск. И лучше искать разработчиков на проекты в других странах.





Подозреваю, что и агентства, которые ищут заказчиков для ИТ-компаний, тоже предпочитают разработчиков не в беларусской локации. Это позволяет минимизировать риски и сохранить свою репутацию перед клиентами.





Впрочем, многие заказчики, скорее всего, предпочтут не связываться с беларусскими разработчиками только при запуске новых проектов, полагает источник. Конкурировать за такие проекты будут, в частности, команды из Польши или Украины. В то же время проблема локации не должна коснуться долгосрочных проектов, считает он.





— Если проект долгосрочный, отлажено взаимодействие и бизнес-процессы, иностранные заказчики не будут отказываться от белорусских разработчиков. Только если произойдет что-то из ряда вон.





Также играет роль репутация компании и ключевых людей. Хорошая репутация перевешивает негативные факторы при выборе подрядчиков. В этом случае есть шансы, что заказчик закроет глаза на беларусскую локацию. Например, у нашей компании есть заказчик из США, который продолжает сотрудничество и не проявляет никакой обеспокоенности по поводу происходящего.





Собеседник dev.by также не исключает и еще один вариант продолжения сотрудничества: в случае необходимости заказчик поможет релоцировать команду проекта.