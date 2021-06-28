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Исследование: Банковские мошенники чаще всего притворяются правоохранителями
Источник материала: Партизан
Телефонные мошенники, пытающиеся обмануть банковских клиентов, все чаще притворяются сотрудниками правоохранительных органов.
Об этом
«Основными тенденциями... являются смена мошенниками типового образа «представителей службы безопасности банка» на «сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих расследование»», — выяснили специалисты.
Доля мошенников, выдающих себя за правоохранителей, выросла с 40% до 80%.
Как рассказал генеральный директор компании разработчика DeviceLock DLP Олеся Ярмоленко, преступники чаще звонят тем людям, которые подали заявку на открытие счета или другого продукта, что свидетельствует об утечке данных.
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Телефонные мошенники, пытающиеся обмануть банковских клиентов, все чаще притворяются сотрудниками правоохранительных органов.
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