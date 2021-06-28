Исследование: Банковские мошенники чаще всего притворяются правоохранителями









пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock. Об этомРИА «Новости» со ссылкой на исследование компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock.





«Основными тенденциями... являются смена мошенниками типового образа «представителей службы безопасности банка» на «сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих расследование»», — выяснили специалисты.





Доля мошенников, выдающих себя за правоохранителей, выросла с 40% до 80%.





Как рассказал генеральный директор компании разработчика DeviceLock DLP Олеся Ярмоленко, преступники чаще звонят тем людям, которые подали заявку на открытие счета или другого продукта, что свидетельствует об утечке данных.