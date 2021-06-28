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Исследование: Банковские мошенники чаще всего притворяются правоохранителями

29.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телефонные мошенники, пытающиеся обмануть банковских клиентов, все чаще притворяются сотрудниками правоохранительных органов.



Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock.

«Основными тенденциями... являются смена мошенниками типового образа «представителей службы безопасности банка» на «сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих расследование»», — выяснили специалисты.

Доля мошенников, выдающих себя за правоохранителей, выросла с 40% до 80%.

Как рассказал генеральный директор компании разработчика DeviceLock DLP Олеся Ярмоленко, преступники чаще звонят тем людям, которые подали заявку на открытие счета или другого продукта, что свидетельствует об утечке данных.
 
 
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Телефонные мошенники, пытающиеся обмануть банковских клиентов, все чаще притворяются сотрудниками правоохранительных органов.
 
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