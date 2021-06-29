ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Наши люди понимают, к чему это всё ведёт». Как работники белорусских предприятий реагируют на санкции?

29.06.2021 06:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.

«Наши люди понимают, к чему это всё ведёт». Как работники белорусских предприятий реагируют на санкции?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Елена Николаевна, какие у нас настроения в рабочих трудовых коллективах по поводу санкций и каким образом профсоюз будет помогать народу узнавать, что такое санкции, и объяснять, каким образом их можно избежать руководителям предприятий?

«Наши люди понимают, к чему это всё ведёт». Как работники белорусских предприятий реагируют на санкции?

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Настроение рабочее в трудовых коллективах. Люди работают, и это замечательно. Что касается помощи, то как только против первых предприятий было объявлено, что список есть, предприятия попали под санкции, мы решили посмотреть настроение в коллективах. Выступили с заявлением – это наше знаменитое открытое письмо. Буквально первые дни показали, что люди понимают. Подписей было собрано в первые дни очень большое количество. Нам начали говорить о том, что люди подписываются якобы не по своей воле. Мы сказали: хорошо, дайте хотя бы один пример, я готова лично выехать в этот коллектив, к этому человеку, мы отзовем его подпись, решим любые вопросы. Нам такого никто не смог предоставить. В итоге мы вышли на 1 миллион 300 тысяч подписей. Мы их собрали и отправили в Европейский союз.

«Наши люди понимают, к чему это всё ведёт». Как работники белорусских предприятий реагируют на санкции?

Елена Манкевич:
Ребята, вы говорите, что поддерживаете Беларусь, отдельных людей, наших граждан – вот вам 1 миллион 300 тысяч человек, которые говорят, что это не их мнение. Даже по любому срезу это огромная выборка. Посмотрели, подумали, решили точно так же, как сейчас – нет, мы продолжим эту санкционную политику. У нас пошел второй виток, новые предприятия, которые попали под санкции. Люди начали активно это обсуждать в социальных сетях, на своих страничках, сайтах, в коллективах, в семье, дома на кухне. Мы посмотрели, что происходит – огромное количество людей, которые говорят. Это живые люди, у которых играют эмоции. Наши люди понимают, они неглупые, к чему это все ведет. Сейчас мы сказали: хорошо, мы открытая площадка, входите, высказывайте свое мнение те, кто против санкций. Огромное количество, тысячи людей, которые записывают себя на мобильные телефоны, выкладывают это везде. Идет волна, люди понимают, о чем идет разговор.

«Наши люди понимают, к чему это всё ведёт». Как работники белорусских предприятий реагируют на санкции?

Елена Манкевич:
Мы с вами прекрасно понимали, эту тему уже сегодня обсуждали, что крупное предприятие, на котором работают тысячи человек, дает работу 12-15 людям, которые работают в малом или среднем звене. Это малое и среднее предпринимательство, во всем мире так признано. Если крупные предприятия по рынкам могут быть более гибкими, то это в первую очередь удар по этим небольшим бизнесам, которые идут.

Параллельно мы точно так же прекрасно понимаем, что есть определенные обязательства у нанимателя. У нанимателя самое простое дело – это начать сокращать количество людей, которые работают на предприятии. Люди это тоже прекрасно понимают. Так какое это благо? Есть контракты, заказы, которые априори могли бы быть – это упущенная выгода этих предприятий, недополученные деньги этими же людьми, это их коллективные договора. Люди это тоже прекрасно понимают, поэтому здесь есть момент, когда люди говорят и говорят открыто, что мы хотим на самом деле.

«Наши люди понимают, к чему это всё ведёт». Как работники белорусских предприятий реагируют на санкции?

Читайте также: 

Николай Щекин: на нас нельзя повлиять. Но вот повлиять на тех, кто покупает нашу продукцию, можно

«Выдавливание конкурента из рынка». Что говорит работник БелАЗ о санкциях

Что пишут латвийские СМИ о событиях в Беларуси? Отвечает жительница Риги

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: жыхароў Заходняй Беларусі дэпартавалі ў Сыбір
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by