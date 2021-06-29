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Кубок Америки по футболу: бразильцы сыграли вничью с командой Эквадора
Источник материала: ОНТ
Близится к завершению групповой этап Кубка Америки по футболу. Фавориты турнира, бразильцы, в заключительном туре сыграли вничью с командой Эквадора – 1:1.
Для бразильцев матч не имел турнирного значения, в запасе остался лучший форвард команды – Неймар. На 37-й минуте счет открыл Эдер Милитао. В начале 2-го тайма гол Анхеля Мены принес эквадорцам ничью и выход в следующий раунд. В другом матче команда Перу обыграла венесуэльцев (1:0) и вышла в плей-офф со второго места.
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Близится к завершению групповой этап Кубка Америки по футболу. Фавориты турнира, бразильцы, в заключительном туре сыграли вничью с командой Эквадора – 1:1. Для...
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