ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

30-летие отмечает ветеранская организация МВД

29.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

30-летие отмечает ветеранская организация МВД

Всегда на страже Родины! Ветеранская организация Министерства внутренних дел отмечает 30-летие.


Знаковая дата собрала тех, кто много лет отдал службе в силовых структурах. Каждый из этих людей прошел свою «горячую точку». Великая Отечественная, интернациональный долг в Афганистане, ликвидация Чернобыльской аварии, борьба с бандитизмом в лихие 90-е. Сегодня они уже на заслуженной пенсии, но остаются настоящими офицерами и всегда готовы прийти на помощь своим молодым коллегам.

Ветеранская организация Министерства внутренних дел – одна из крупнейших в стране. Она объединяет почти 400 первичных ячеек, в которых состоят 30 тыс. сотрудников МВД.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всегда на страже Родины! Ветеранская организация Министерства внутренних дел отмечает 30-летие. Знаковая дата собрала тех, кто много лет отдал службе в силовых...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нужно понимать, что страна – это не бизнес». Николай Щекин о национальной стратегии борьбы с санкциями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by