30-летие отмечает ветеранская организация МВД

Источник материала: ОНТ

Всегда на страже Родины! Ветеранская организация Министерства внутренних дел отмечает 30-летие.





Знаковая дата собрала тех, кто много лет отдал службе в силовых структурах. Каждый из этих людей прошел свою «горячую точку». Великая Отечественная, интернациональный долг в Афганистане, ликвидация Чернобыльской аварии, борьба с бандитизмом в лихие 90-е. Сегодня они уже на заслуженной пенсии, но остаются настоящими офицерами и всегда готовы прийти на помощь своим молодым коллегам.

Ветеранская организация Министерства внутренних дел – одна из крупнейших в стране. Она объединяет почти 400 первичных ячеек, в которых состоят 30 тыс. сотрудников МВД.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram