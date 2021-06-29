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Сборная Испании не без проблем победила команду Хорватии и вышла в 1/4 финала Евро-2020

29.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Испании не без проблем победила команду Хорватии и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Сборные Испании и Хорватии показали зрелищную игру в рамках 1/8 финала ЧЕ-2020. После счета 3:3 в основное время испанцы забили еще два гола в дополнительное – 5:3, подопечные Луиса Энрике вышли в 1/4 финала, где встретятся с победителем пары Швейцария – Франция.

В игре Хорватии и Испании голами отметились: Педри, 20 – автогол (1:0); Сарабия, 38 (1:1); Аспиликуэта, 57 (1:2); Ферран Торрес, 77 (1:3); Оршич, 85 (2:3); Пашалич, 90+2 (3:3); Мората, 100 (3:4); Оярсабаль, 103 (3:5).

Фото: uefa.com

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Сборные Испании и Хорватии показали зрелищную игру в рамках 1/8 финала ЧЕ-2020. После счета 3:3 в основное время испанцы забили еще два гола в дополнительное – 5:3,...
 
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