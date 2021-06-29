Народный суд устроили Зеленскому: в День Конституции Украины под его офисом прошла акция

Источник материала: ОНТ

Народный суд сегодня устроили Владимиру Зеленскому. В День Конституции Украины под офисом президента прошла акция.





Украинские националисты объявляют Зеленскому подозрение в государственной измене. К ним примкнули и обычные граждане – те, кто не относит себя к «Движению сопротивления капитуляции», которое организовало митинг. Основная причина – политические заявления Зеленского, которые, по мнению митингующих, должны стать предметом уголовных производств. Недовольны люди и экономической, и социальной политикой в стране. Также звучали лозунги остановить продажу земли. Участники акции пригрозили Зеленскому в ближайшее время сформировать доказательную базу и затем последует общественный «обвинительный акт».

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