Вакцинация от COVID-19 активно проходит в Гомельской области: получить прививку можно прямо на работе

Источник материала: ОНТ

Эпидобстановка в Беларуси намного лучше предыдущих дней. За сутки – 441 новый случай COVID-19, 196 пациентов выписаны. Продолжается кампания по иммунизации. В Гомельской области после крупных заводов и маленьких ФАПов активизировался агросектор. Мобильные медбригады выезжают с вакциной в сельхозпредприятия.





Поликлиники продолжают получать заявки на выездную вакцинацию. Отделы кадров на местах формируют списки желающих, и как только подходит очередь, на предприятие направляют мобильную бригаду медиков. С собой – морозильная камера и необходимое количество вакцины «Спутник V». Сегодня процедурный кабинет развернулся в агрохозяйстве под Гомелем. Коллектив – большой. Желающие – от овощеводов до механизаторов.

Давид Кипараидзе, сотрудник сельхозпредприятия «Тепличное»: «Во-первых, ради безопасности всех окружающих граждан и ради себя, соответственно, посчитал нужным сделать прививку».

Елена Стрибук, сотрудник сельхозпредприятия «Тепличное»: «И увереннее, и спокойнее, и действительно даст свои результаты».

Доктор основательно знакомится с каждым пациентом: пульс, давление, уровень сатурации. Допуск на прививку – только по результатам осмотра. Далее – инструкции. Не мочить место инъекции, следить за температурой.

Эмма Ларькова, заведующий Улуковской участковой больницей: «Мы привились уже давно, наш весь коллектив привился ещё в конце мая, конечно, это защищает нас, делает более свободными, менее уязвимыми. Поэтому, конечно, мы всем предлагаем вакцинироваться».

Сельское хозяйство имеет стратегическое значение, от здоровья каждого зависит и здоровье остальных, и результаты уборочной кампании. К ней собираются подойти в полной готовности. К примеру, в Брагинском районе привита практически половина работников отрасли. В Мозыре – примерно каждый третий. Остальные догоняют.

Анна Давыденко, заместитель руководителя сельхозпредприятия «Тепличное»: «Вы же понимаете, что это меньше больничных, соответственно, не страдает предприятие, производство. Коллективу очень удобно, потому что не нужно тратить время, чтобы поехать в поликлинику, и всё происходит на месте, желающие есть, каждый день стараемся по 10-15 человек, чтобы прошли вакцинацию».

Вакцинация работников крупного предприятия проводится в несколько этапов, а значит, медики приедут сюда ещё. Для всех остальных в регионе продолжают работать стационарные прививочные кабинеты. Всего их около ста. Тех, кто по разным причинам не может приехать в Гомель или райцентр, принимают в сельских амбулаториях – с 8:00 до 20:00.

Ольга Мишина, заведующий филиалом №1 Гомельской городской поликлиники №1: «Мы предупреждаем всех пациентов о возможных нежелательных реакциях – серьёзных побочных эффектов никаких мы не видели, может наблюдаться небольшой подъём температуры, боль в месте инъекции, небольшая слабость. Но обычно в течение суток оно проходит. Сейчас, на сегодняшний день, лица привитые – заболевших мы не отмечали».

Кампания по иммунизации стартовала в январе. Первыми вакцинировали медиков и соцработников. Затем людей с хроническими заболеваниями. Сегодня принимают всех желающих. В Гомельской области вакцинацию прошли около 140 тыс. человек. Это ровно 10% населения. Еще почти 70 тыс. фамилий значатся в листе ожидания.

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