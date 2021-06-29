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Вакцинация от COVID-19 активно проходит в Гомельской области: получить прививку можно прямо на работе
Источник материала: ОНТ
Эпидобстановка в Беларуси намного лучше предыдущих дней. За сутки – 441 новый случай COVID-19, 196 пациентов выписаны. Продолжается кампания по иммунизации. В Гомельской области после крупных заводов и маленьких ФАПов активизировался агросектор. Мобильные медбригады выезжают с вакциной в сельхозпредприятия.
Поликлиники продолжают получать заявки на выездную вакцинацию. Отделы кадров на местах формируют списки желающих, и как только подходит очередь, на предприятие направляют мобильную бригаду медиков. С собой – морозильная камера и необходимое количество вакцины «Спутник V». Сегодня процедурный кабинет развернулся в агрохозяйстве под Гомелем. Коллектив – большой. Желающие – от овощеводов до механизаторов.
Доктор основательно знакомится с каждым пациентом: пульс, давление, уровень сатурации. Допуск на прививку – только по результатам осмотра. Далее – инструкции. Не мочить место инъекции, следить за температурой.
Сельское хозяйство имеет стратегическое значение, от здоровья каждого зависит и здоровье остальных, и результаты уборочной кампании. К ней собираются подойти в полной готовности. К примеру, в Брагинском районе привита практически половина работников отрасли. В Мозыре – примерно каждый третий. Остальные догоняют.
Вакцинация работников крупного предприятия проводится в несколько этапов, а значит, медики приедут сюда ещё. Для всех остальных в регионе продолжают работать стационарные прививочные кабинеты. Всего их около ста. Тех, кто по разным причинам не может приехать в Гомель или райцентр, принимают в сельских амбулаториях – с 8:00 до 20:00.
Кампания по иммунизации стартовала в январе. Первыми вакцинировали медиков и соцработников. Затем людей с хроническими заболеваниями. Сегодня принимают всех желающих. В Гомельской области вакцинацию прошли около 140 тыс. человек. Это ровно 10% населения. Еще почти 70 тыс. фамилий значатся в листе ожидания.
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Вакцинация от COVID-19 активно проходит в Гомельской области: получить прививку можно прямо на работе
Эпидобстановка в Беларуси намного лучше предыдущих дней. За сутки – 441 новый случай COVID-19, 196 пациентов выписаны. Продолжается кампания по иммунизации. В Гомельской...
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