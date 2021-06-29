Праздник освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День города в Могилеве: оттуда «Поезд Победы» 29 июня прибудет в Минск

Источник материала: ОНТ

77 мирных лет, или могилевский День Победы. Знаменательные даты освобождения городов продолжает отмечать Беларусь. Сегодня в Могилеве сразу два праздника. Это и День освобождения от немецко-фашистских захватчиков, и День города. И в эти даты именно здесь завершает свой «региональный путь» «Поезд Победы». Но белорусское путешествие музея не заканчивается, состав изменил маршрут. О войне и победе – в лицах и экспозициях.





Санитарная часть, линия фронта, связной пункт. В каждом вагоне «Поезда Победы» отдельная история, но общее человеческое горе – Великая Отечественная. Особенно замирает сердце у Галины Рыбцовой от экспозиции концлагеря. Родилась могилевчанка в 41-м и всю войну была узницей лагерей смерти.

Галина Рыбцова, бывшая малолетняя узница: «Это очень страшно – война. Дай бог, чтобы она никогда не повторилась. И чтобы наша молодёжь посмотрела на этот поезд, сделала выводы – что мы должны все беречь наш мир».

Искренние эмоции и у молодёжи. То, о чём читали в книгах, слышали от ветеранов, – как наяву. Объемный звук, студийное освещение, спецэффекты и киносъемка исторических реконструкций делает экспозицию максимально реалистичной и от этого проникновенной.

Мария Колентионова: «Когда ты попадаешь в этот поезд, с самого первого шага ощущаешь ту боль, те страдания, которые ощущали люди во время войны. Идёшь – и мурашке по коже».

Александр Павловский: «Когда ты видишь, впечатления, все прошёл, осмысливаешь, как было жутко. Не дай бог, что такое случится, как это пережить, как это страшно».

Символичен «Поезд Победы» на перроне Могилёвского железнодорожного вокзала именно сегодня. 77 лет назад, 28 июня 1944 года стал переломным в истории города – в этот день он был освобождён от немецко-фашистских захватчиков в результате операции «Багратион».

Николай Рыбаченко: «Мои прадеды воевали. Чтобы мы могли учиться, жить спокойно под мирным небом. Чтобы мы никогда не повторили этого, не брали оружия в руки».

Андрей Протасов: «Независимо от того, какого ты возраста, какого поколения, ты можешь очутиться в тех военных годах, где были все эмоции, которые только можно пережить. Радость, горе какое-то, торжества и страшные дни».

День освобождения отмечают совместно с Днём города. Праздники смешанных чувств. К мемориалам, памятникам и обелискам могилевчане несут цветы. Вспоминая за тех, кто не вернулся с поля боя, и в то же время радуясь мирному небу над головой.

Ирина Руадзе: «Люди, которые воевали, сделали нам большой подарок – мирное небо над головой. И за это им хочется сказать спасибо. Надо только это сохранять».

Константин Курс: «Для меня этот день очень важен. Потому что в нашей семье есть герой. Мой прадед воевал, дошёл до Сталинграда, но трагически погиб. Для меня эта память жива».

Героям войны – почести особые. Стихи и фронтовые песни в знак искренней благодарности – прямо под окна. Каждое воспоминание ветеранов о войне бесценно – это живая история.

Алексей Пустынцев, ветеран Великой Отечественной войны: «Город Могилев можно считать городом-героем. Немцы в первые дни войны так хотели прорваться через Могилев. Сидели на башнях танков, рукава засучили по локоть. Думали, сейчас мы всё это сделаем. А тут встретил их пехотный полк. И так встретил, что они назад покатились».

«Поезд Победы», маршрут которого символично проходил по Беларуси в канун и после 22 июня, из Могилёва должен был отправиться в Москву. За две недели выставку посетили свыше 20 тыс. человек. Она стала настолько популярной, что в конце пути маршрут изменили: вместо российской столицы экспозиция уже завтра вновь окажется в белорусской. С могилёвского перрона «Поезд Победы» отправится далеко за полночь.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram