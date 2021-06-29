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Праздник освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День города в Могилеве: оттуда «Поезд Победы» 29 июня прибудет в Минск
Источник материала: ОНТ
77 мирных лет, или могилевский День Победы. Знаменательные даты освобождения городов продолжает отмечать Беларусь. Сегодня в Могилеве сразу два праздника. Это и День освобождения от немецко-фашистских захватчиков, и День города. И в эти даты именно здесь завершает свой «региональный путь» «Поезд Победы». Но белорусское путешествие музея не заканчивается, состав изменил маршрут. О войне и победе – в лицах и экспозициях.
Санитарная часть, линия фронта, связной пункт. В каждом вагоне «Поезда Победы» отдельная история, но общее человеческое горе – Великая Отечественная. Особенно замирает сердце у Галины Рыбцовой от экспозиции концлагеря. Родилась могилевчанка в 41-м и всю войну была узницей лагерей смерти.
Искренние эмоции и у молодёжи. То, о чём читали в книгах, слышали от ветеранов, – как наяву. Объемный звук, студийное освещение, спецэффекты и киносъемка исторических реконструкций делает экспозицию максимально реалистичной и от этого проникновенной.
Символичен «Поезд Победы» на перроне Могилёвского железнодорожного вокзала именно сегодня. 77 лет назад, 28 июня 1944 года стал переломным в истории города – в этот день он был освобождён от немецко-фашистских захватчиков в результате операции «Багратион».
День освобождения отмечают совместно с Днём города. Праздники смешанных чувств. К мемориалам, памятникам и обелискам могилевчане несут цветы. Вспоминая за тех, кто не вернулся с поля боя, и в то же время радуясь мирному небу над головой.
Героям войны – почести особые. Стихи и фронтовые песни в знак искренней благодарности – прямо под окна. Каждое воспоминание ветеранов о войне бесценно – это живая история.
«Поезд Победы», маршрут которого символично проходил по Беларуси в канун и после 22 июня, из Могилёва должен был отправиться в Москву. За две недели выставку посетили свыше 20 тыс. человек. Она стала настолько популярной, что в конце пути маршрут изменили: вместо российской столицы экспозиция уже завтра вновь окажется в белорусской. С могилёвского перрона «Поезд Победы» отправится далеко за полночь.
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Праздник освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День города в Могилеве: оттуда «Поезд Победы» 29 июня прибудет в Минск
77 мирных лет, или могилевский День Победы. Знаменательные даты освобождения городов продолжает отмечать Беларусь. Сегодня в Могилеве сразу два праздника. Это и...
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