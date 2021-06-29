Форум регионов Беларуси и России откроется 29 июня: экономика, медицина, образование – что еще будут обсуждать?

Источник материала: ОНТ

Беларусь активно идет на другие рынки и еще больше сближается с традиционными торговыми партнерами. Уже завтра откроется Форум регионов Беларуси и России. Его принимает Москва и Московская область. Основная часть из-за пандемии пройдет в онлайн-формате. Но это никак не отразится на результативности. Ожидается, что в этом году будет побит прошлогодний рекорд по сумме контрактов как минимум на 100 млн долларов. Помимо экономики, обсудят вопросы медицины, образования и молодежной политики.





Форум хоть и называется региональным, но по своим масштабам охватывает все сферы интересов союзников. Медицина, экология, образование, правотворчество, международные отношения и, конечно же, экономика. 29 июня начнут работу сразу пять секций. Одна из них посвящена научно-техническому сотрудничеству.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации, на мой взгляд, тема более чем актуальна, сегодня век технологий. Век цифровизации, век интернета. Тема, которая актуальна, которую необходимо обсудить. Такой формат в прошлом году показал свою результативность, несмотря на удалённость, диалог идёт, контракты подписываются, соглашения заключаются».

8 лет назад Форум создавали для налаживания дружественных связей между регионами, сегодня это крупная площадка для заключения контрактов. За эти годы подписано более 400 соглашений, и только в прошлом году портфель контрактов оценивался в 700 млн долларов. В этом – планка еще выше.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: «Из года в год подписываются очень солидные контракты. На 6-м это 500 млн долларов на поставку белорусской продукции, на 8-м готовы к подписанию контракты примерно на 900 млн, примерно 1 млрд долларов. Много в них региональных соглашений, что открывает серьёзные возможности».

Крупные контракты на этом Форуме ожидаются у «Могилевхимволокно». Предприятие уже полвека выпускает полиэфирную продукцию. И почти половину своей продукции экспортирует в Россию.

Петр Рудник, генеральный директор предприятия «Могилевхимволокно»: «У нас подписано в преддверии форума на 3 млрд 150 млн рос. руб. с различными покупателями волокна в России. Плюс 3-го числа подпишем контракт по поставке волокна на 2,5 млрд рос. руб. и технические нити – на 250 млн рос. руб. В целом, рассчитываем подписать на более чем 80 млн долларов США».

В программе второго дня Форума – заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству. И заседание Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат Беларуси и России. Его посвятят пандемии и ее влиянию на экономику Союзного государства. А еще общей экономической политике и стратегии.

Сергей Гунько, первый заместитель министра промышленности Беларуси: «Сегодня наибольший приоритет имеет не только продажа готовой продукции, а взаимное сотрудничество по созданию новых видов и углублений в производственной кооперации. Сегодня главная задача – заложить тот фундамент в новые подходы в новой технике, которая позволит в будущем нарастить не только рынок России и Беларусь, но и с союзным продуктом выходить на рынки третьих стран».

Молодежная политика традиционно остаётся одной из важных тем и в Беларуси, и в России. К слову, вот уже год при Национальном собрании нашей республики работает Молодёжный парламент. В его компетенции – подписание соглашений о сотрудничестве с коллегами из России.

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: «Упор, конечно, на темы, которые обсуждаться будут на самом Форуме. Мы с коллегами планируем, что прозвучат доклады, наши парламентарии озвучат свои наработки, коллеги из России представят свой опыт. Этот обмен, думаю, получится удачный. И, конечно, тема сохранения исторической памяти».

До последнего участники Форума рассчитывали на личную встречу, но пандемия второй год подряд вносит свои корректировки. В Беларуси и России секции будут работать сразу на нескольких площадках. Ожидается подписание целого ряда соглашений, в том числе и о создании делового совета двух стран. Он поможет расшить прямые контакты не просто между регионами, но и напрямую – между предприятиями.

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