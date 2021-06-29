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Форум регионов Беларуси и России откроется 29 июня: экономика, медицина, образование – что еще будут обсуждать?
Источник материала: ОНТ
Беларусь активно идет на другие рынки и еще больше сближается с традиционными торговыми партнерами. Уже завтра
Форум хоть и называется региональным, но по своим масштабам охватывает все сферы интересов союзников. Медицина, экология, образование, правотворчество, международные отношения и, конечно же, экономика. 29 июня начнут работу сразу пять секций. Одна из них посвящена научно-техническому сотрудничеству.
8 лет назад Форум создавали для налаживания дружественных связей между регионами, сегодня это крупная площадка для заключения контрактов. За эти годы подписано более 400 соглашений, и только в прошлом году портфель контрактов оценивался в 700 млн долларов. В этом – планка еще выше.
Крупные контракты на этом Форуме ожидаются у «Могилевхимволокно». Предприятие уже полвека выпускает полиэфирную продукцию. И почти половину своей продукции экспортирует в Россию.
В программе второго дня Форума – заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству. И заседание Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат Беларуси и России. Его посвятят пандемии и ее влиянию на экономику Союзного государства. А еще общей экономической политике и стратегии.
Молодежная политика традиционно остаётся одной из важных тем и в Беларуси, и в России. К слову, вот уже год при Национальном собрании нашей республики работает Молодёжный парламент. В его компетенции – подписание соглашений о сотрудничестве с коллегами из России.
До последнего участники Форума рассчитывали на личную встречу, но пандемия второй год подряд вносит свои корректировки. В Беларуси и России секции будут работать сразу на нескольких площадках. Ожидается подписание целого ряда соглашений, в том числе и о создании делового совета двух стран. Он поможет расшить прямые контакты не просто между регионами, но и напрямую – между предприятиями.
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Форум регионов Беларуси и России откроется 29 июня: экономика, медицина, образование – что еще будут обсуждать?
Беларусь активно идет на другие рынки и еще больше сближается с традиционными торговыми партнерами. Уже завтра откроется Форум регионов Беларуси и России. Его...
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