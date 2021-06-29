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«В сложные времена вы поддерживали Беларусь». Александр Лукашенко встретился с инвестором из ОАЭ Мухаммедом аль-Аббаром
Источник материала: ОНТ
Беларусь и Арабские Эмираты интенсивно сотрудничали, несмотря на сложный 2020 год, и прибавили в товарообороте. Это сегодня подчеркнул Президент на
Александр Лукашенко тепло встречает арабского гостя ещё до начала официальной части во Дворце Независимости. И такому дружескому приветствию Мухаммед аль-Аббар рад.
Он – успешный (с состоянием, по оценкам, в 4 млрд долларов) бизнесмен из Эмиратов. И с порога восторженно рассказывает Главе государства о своём впечатлении от белорусской столицы. Эмоции не скрывает. И это при том, что Мухаммед аль-Аббар в Минске довольно частый гость. И что важно – таким гостям в белорусской столице тоже рады.
И на этом, в том числе, строится и эффективное сотрудничество между двумя странами. Ведь в арабской деловой культуре (её ещё называют высококонтекстной) открытость, дружеская манера общения, уютная атмосфера на бизнес-переговорах – важный, а иногда и определяющий элемент. И это залог диалога уже на экономическом уровне. Плодотворного. 110 млн долларов – товарооборот в 2020-м. И мы больше экспортировали. Итоги интенсивного торгового сотрудничества в пандемийный год подчёркивает и Александр Лукашенко.
И что символично, перспективные бизнес-проекты Президент Беларуси и наследный принц Абу-Даби, шейх Мухаммед, которого упоминает в разговоре Александр Лукашенко, обсуждали в этом же зале Дворца Независимости – каминном. Осенью 2019-го. Так же тепло приветствовали друг друга. Встречались практически до ковида, который остановил бизнес-отношения многих стран. Но не Беларуси и Арабских Эмиратов. Открытость границ и экономики нашей страны стала ещё одним чётким сигналам всем мировым инвесторам. В этом Мухаммед аль-Аббар признаётся журналистам после встречи с Александром Лукашенко.
Наша экономика работает стабильно, и это благоприятный сигнал для зарубежных инвесторов, как, впрочем, и сама оценка арабского миллиардера.
Мухаммед аль-Аббар – фактически «архитектор» урбанистичного и великолепного Ближнего Востока. Его компания строила башню «Бурдж-Халифа» и огромный торговый центр «Дубай Молл». И его бизнес-решения во многом определяют и выбор другими бизнесменами именно нашей страны в качестве площадки для инвестирования.
В беседе с журналистами бизнесмен затронул и масштабный инвестиционный проект «Северный берег», который реализует в белорусской столице арабский бизнес. Он включает возведение большого числа объектов, прежде всего, социальной инфраструктуры. В первой очереди строительства – Национальный выставочной центр, площадка для международной торговли и Институт искусственного интеллекта.
И тут стоит отметить, что арабский бизнес очень выборочно приходит на рынки, т.е. реально вкладывает. Будь это строительство или вливания в АПК. И причины таких случаев, когда инвестор присматривается, но не запускает проект, активно анализируются, к примеру, в той же российской деловой прессе. Поэтому, чтобы привлекать мировую инвестиционную элиту, а так и есть в случае Эмиратов, нужно соответствовать. И в Беларуси сложилась именно такая выигрышная комбинация, уверен арабский инвестор, – хорошего инвестиционного климата и возможности устанавливать эффективные личные контакты.
Фото: БЕЛТА
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«В сложные времена вы поддерживали Беларусь». Александр Лукашенко встретился с инвестором из ОАЭ Мухаммедом аль-Аббаром
Беларусь и Арабские Эмираты интенсивно сотрудничали, несмотря на сложный 2020 год, и прибавили в товарообороте. Это сегодня подчеркнул Президент на встрече с...
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