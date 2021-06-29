«В сложные времена вы поддерживали Беларусь». Александр Лукашенко встретился с инвестором из ОАЭ Мухаммедом аль-Аббаром

Источник материала: ОНТ

Беларусь и Арабские Эмираты интенсивно сотрудничали, несмотря на сложный 2020 год, и прибавили в товарообороте. Это сегодня подчеркнул Президент на встрече с исполнительным директором крупной компании-девелопера Emaar Properties из Арабских Эмиратов. Открытость белорусской экономики стала сигналом для инвесторов. В этом уверен арабский бизнесмен Мухаммед аль-Аббар. Но важен, по сути, и нетворкинг – личные контакты. О формате делового общения, инвестиционном климате и проекте, который запускает арабский бизнес.





Александр Лукашенко тепло встречает арабского гостя ещё до начала официальной части во Дворце Независимости. И такому дружескому приветствию Мухаммед аль-Аббар рад.

Он – успешный (с состоянием, по оценкам, в 4 млрд долларов) бизнесмен из Эмиратов. И с порога восторженно рассказывает Главе государства о своём впечатлении от белорусской столицы. Эмоции не скрывает. И это при том, что Мухаммед аль-Аббар в Минске довольно частый гость. И что важно – таким гостям в белорусской столице тоже рады.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы приехали на сей раз с сыном. Значит, прилично закрепились в нашей столице. Мы вас принимаем здесь с таким большим удовольствием не потому, что вы очень богатый человек. А потому, что вы в непростые, сложные времена поддерживали Беларусь, руководство Эмиратов всегда поддерживало Беларусь. И за то, что вы сотрудничаете с Беларусью и, главное, инвестируете в Беларусь. Словом, мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны, дружба с которым проверена временем».

И на этом, в том числе, строится и эффективное сотрудничество между двумя странами. Ведь в арабской деловой культуре (её ещё называют высококонтекстной) открытость, дружеская манера общения, уютная атмосфера на бизнес-переговорах – важный, а иногда и определяющий элемент. И это залог диалога уже на экономическом уровне. Плодотворного. 110 млн долларов – товарооборот в 2020-м. И мы больше экспортировали. Итоги интенсивного торгового сотрудничества в пандемийный год подчёркивает и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы далеко не последний человек в руководстве страной, поэтому мне приятно констатировать, что, несмотря на сложный 2020 год, Беларусь и ОАЭ значительно прибавили в товарообороте по сравнению с 2019 годом. Хотел бы услышать ваше мнение по поводу многих проектов, которые мы обсуждали с наследным принцем, когда он был здесь. И вы сами предлагали ряд проектов, в которых вы крайне заинтересованы в Беларуси».

И что символично, перспективные бизнес-проекты Президент Беларуси и наследный принц Абу-Даби, шейх Мухаммед, которого упоминает в разговоре Александр Лукашенко, обсуждали в этом же зале Дворца Независимости – каминном. Осенью 2019-го. Так же тепло приветствовали друг друга. Встречались практически до ковида, который остановил бизнес-отношения многих стран. Но не Беларуси и Арабских Эмиратов. Открытость границ и экономики нашей страны стала ещё одним чётким сигналам всем мировым инвесторам. В этом Мухаммед аль-Аббар признаётся журналистам после встречи с Александром Лукашенко.

Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties: «Я уже три года в Беларуси, а работаю больше чем в 10 странах. Мне очень нравится решение Президента не закрывать экономику. Я считаю это мудрым решением. Ведь страны, которые были закрыты, их экономика значительно пострадала. А открытость Беларуси – это хороший знак, что экономика работает устойчиво. Инвестиционный климат и бизнес-обстановка в Беларуси очень стабильны, поэтому я уверяю всех, что я буду продолжать работать в вашей стране и инвестировать».

Наша экономика работает стабильно, и это благоприятный сигнал для зарубежных инвесторов, как, впрочем, и сама оценка арабского миллиардера.

Мухаммед аль-Аббар – фактически «архитектор» урбанистичного и великолепного Ближнего Востока. Его компания строила башню «Бурдж-Халифа» и огромный торговый центр «Дубай Молл». И его бизнес-решения во многом определяют и выбор другими бизнесменами именно нашей страны в качестве площадки для инвестирования.

Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties: «Тот путь, который выбрало руководство Эмиратов для отношений с Беларусью, очень позитивен для нас. Руководство нацелено на укрепление и развитие отношений. Базой является, в первую очередь, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Мы чувствуем очень большую поддержку в Республике Беларусь. Это касается и наших инвестиций, и в целом бизнес-климата».

В беседе с журналистами бизнесмен затронул и масштабный инвестиционный проект «Северный берег», который реализует в белорусской столице арабский бизнес. Он включает возведение большого числа объектов, прежде всего, социальной инфраструктуры. В первой очереди строительства – Национальный выставочной центр, площадка для международной торговли и Институт искусственного интеллекта.

Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties: «Проект очень объемный, значительный. Я рад, что все согласования пройдены. Мы подпишем инвестиционный договор по этому проекту и будем готовы выходить непосредственно на строительную площадку. Это глобальный проект, который мы будем рекламировать по всему миру. Поэтому я с нетерпением жду начала его реализации, чтобы приступить к международному маркетингу».

И тут стоит отметить, что арабский бизнес очень выборочно приходит на рынки, т.е. реально вкладывает. Будь это строительство или вливания в АПК. И причины таких случаев, когда инвестор присматривается, но не запускает проект, активно анализируются, к примеру, в той же российской деловой прессе. Поэтому, чтобы привлекать мировую инвестиционную элиту, а так и есть в случае Эмиратов, нужно соответствовать. И в Беларуси сложилась именно такая выигрышная комбинация, уверен арабский инвестор, – хорошего инвестиционного климата и возможности устанавливать эффективные личные контакты.

Фото: БЕЛТА

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