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С 29 июня дорожает автомобильное топливо
Источник материала: ОНТ
«Белнефтехим»
Уточняется, что в Беларуси цены на АЗС с начала текущего года увеличились на 9,8%.
Фото: Pixabay
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«Белнефтехим» информирует об изменении розничных цен на моторное топливо. С 29 июня цены будут следующие: 1,89 руб. – на АИ-92-К5-Евро, 1,99 руб. – на АИ-95-К5-Евро, 2,21 руб. –...
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