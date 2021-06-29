С 29 июня дорожает автомобильное топливо

Источник материала: ОНТ

«Белнефтехим» информирует об изменении розничных цен на моторное топливо. С 29 июня цены будут следующие: 1,89 руб. – на АИ-92-К5-Евро, 1,99 руб. – на АИ-95-К5-Евро, 2,21 руб. – на АИ-98-К5-Евро, 1,99 руб. – на ДТ.

Уточняется, что в Беларуси цены на АЗС с начала текущего года увеличились на 9,8%.

Фото: Pixabay

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