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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спасет ли казахстанская нефть от санкций? Западные санкции еще не полностью заработали, а нефтяная отрасль уже начала испытывать значительные трудности.

Западные санкции еще не полностью заработали, а нефтяная отрасль уже начала испытывать значительные трудности. Сообщалось, что российские компании не планируют поставлять нефть на НПЗ "Нафтан" в Новополоцке в третьем квартале. Об этом сообщил представитель Транснефти.Раньше, когда были проблемы с российскими компаниями, правительство Беларуси находило выход из ситуации довольно просто. Они закупали нефть в других странах, танкерами доставляли ее в Клайпеду или Одессу и транспортировали в Беларусь по железной дороге или транспортировали с юга по нефтепроводу Одесса-Броды.И теперь это не сработает. Литва выполняет решение ЕС о санкциях в отношении нефтяной отрасли. С Украиной пока не ясно, но есть вероятность, что Киев может присоединиться к санкциям. Так что лучше не рисковать.И что делать?26 июня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Касым-Жамартом Такаевым. 27 июня туда поехала белорусская делегация во главе с премьер-министром Раманом Головченко. А 28 июня в Нур-Султане главы правительств Беларуси и Казахстана подписали соглашение «О торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь».Договоренность хорошая, но как поставить казахстанскую нефть в Беларусь? Ранее Россия не разрешала использование нефтепроводов, проходящих по территории России. А как сейчас - пока неизвестно.Второй вариант - по железной дороге. Но это дорогое, довольно крупное транспортное средство. Вряд ли использование такой схемы может принести какую-либо прибыль. Разве что загрузить «Нафтан», чтобы не стоял.И это только начало большой истории санкций.