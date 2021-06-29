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«Террорист под домашним арестом? Издеваетесь?». Реакция российских СМИ
Источник материала: UDF
Фото: Скриншот с сайта vesti.ru
Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для
Российские СМИ подчёркнуто больше внимания уделяют Софии Сапеге, а не Роману Протасевичу. Причём, описывая события, связанные с переводом девушки под домашний арест, каждый раз упоминают её гражданство и роль РФ в изменении меры пресечения. Общая логическая канва: произошедшее есть результат встречи Лукашенко с Путиным и эффективной работы российского посольства. В материалах присутствуют намеки на то, что Сапега — это проблема России, которой она и должна быть передана. И в качестве финала аудиторию подводят к мысли, что это не окончательный результат – прогнозируется, что она будут свободна.
В случае с Романом Протасевичем такого единства мнений нет. Озвучиваются как тезисы о проявленной лояльности Протасевича политическому режиму, о сотрудничестве со следствием, так и версии о том, что перевод под домашний арест – результат страха Лукашенко перед санкциями.
В обоих случаях действия беларусских властей подаются как «несамостоятельные», принятые в результате согласования с партнёрами или внешнего давления. Единственная последовательная и успешная сила в данной ситуации – Российская Федерация. Которая якобы озвучила цели и достигла. Чего нельзя сказать ни про страны «коллективного Запада», ни про беларусские власти.
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