|
Привитых «Спутником V» отказались считать вакцинированными в Германии
Источник материала: UDF
Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ
«В целом ситуация такова, что только те вакцины, которые допущены в ЕС, признаются», — заявил он в разговоре с журналистами.
Пока что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не допустило российскую вакцину «Спутник V» для оборота в странах ЕС.
25 июня премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что одобрение препарата в объединении оказалось под угрозой, но не объяснил почему. Политик только заключил, что ЕС должен указать Москве на ее «преступления»: кибератаки, шпионаж, дезинформацию и нарушение прав человека. При этом эксперты EMA рассказывали, что задержка связана исключительно с исследованиями вакцины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Германия отказалась считать привитых «Спутником V» вакцинированными до тех пор, пока препарат не одобрят в Евросоюзе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)