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Привитых «Спутником V» отказались считать вакцинированными в Германии

29.06.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Привитых «Спутником V» отказались считать вакцинированными в Германии
Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ
Германия отказалась считать привитых «Спутником V» вакцинированными до тех пор, пока препарат не одобрят в Евросоюзе. Об этом заявил представитель пресс-службы Минздрава Себастьян Гюльде, его цитирует «Интерфакс».

«В целом ситуация такова, что только те вакцины, которые допущены в ЕС, признаются», — заявил он в разговоре с журналистами.

Пока что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не допустило российскую вакцину «Спутник V» для оборота в странах ЕС.

25 июня премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что одобрение препарата в объединении оказалось под угрозой, но не объяснил почему. Политик только заключил, что ЕС должен указать Москве на ее «преступления»: кибератаки, шпионаж, дезинформацию и нарушение прав человека. При этом эксперты EMA рассказывали, что задержка связана исключительно с исследованиями вакцины.
 
 
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Германия отказалась считать привитых «Спутником V» вакцинированными до тех пор, пока препарат не одобрят в Евросоюзе.
 
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