Где открыть счет, если в не в белорусском банке. Часть 2

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Платежная система Paycera

Paycera наиболее скорее подходит для онлайн-платежей и переводов, т.к. получить банковскую карту этой системы можно только в странах ЕС. Если в Европе у вас есть знакомые, можете заказать карту на их адрес (курьер передаст ему карту) - пластик выдают и доставляют только в странах ЕЭЗ. Также карту можно забрать в офисе компании. Помните, что активировать ее нужно в течение 3 месяцев с даты выпуска.

За выдачу карты нужно заплатить от 3 до 10 евро (если вы не гражданин ЕС).

Месячная оплата ― 0,75 евро.

За оплату покупок в другой валюте ЕС ― комиссия 0,10 EUR + 0,70%.

В остальных странах мира за оплату не в евро снимут 0,10 EUR + 1,20%.

Карту выдают на 4 года. Если в последние 3 месяца ее действия вы совершите хотя бы 1 действие, карту перевыпустят автоматически.

Если же карта вам не особо нужна, открыть счет можно не выезжая за границу. Регистрация проходит на сайте или в приложении Google Play или App Store и доступна с белорусским номером телефона.

Система имеет несколько уровней верификации. Standart присваивают после подтверждения номера телефона и электронной почты. Он открывает лимиты на оплаты и перевод до 30 евро в сутки и до 300 евро в месяц. Годовой лимит – 2500 евро.



Вести счет можно только в евро, поэтому при пополнении и оплатой другими валютами проходит обязательная конвертация по курсу системы. Кстати, многие используют Paycera именно как обменник. На платформе доступно 30 валют, и по каждой из них курс выгоднее официального.

Счет Paycera можно пополнять банковским переводом, картой или Webmoney. В приложении через QR-код можно оплачивать покупки, например, на заправках Литвы.



Фото: Myfin.by

Пополнять и выводить наличные можно только в Литве, Латвии, Эстонии и Косово. Карта отделений есть здесь. Но если у вас есть карта Paysera Visa, вы можете снимать наличные в любом банкомате мира, который обслуживает карты Visa.

Максимальная сумма снятия наличных в день – 600 евро.

За выдачу наличных в банкоматах Еврозоны снимут 1 евро.

Если выбираете валюту «не евро», то потеряете 1,00 EUR + 1,80%.

В Беларуси независимо от валюты снятия взимается комиссия 1,50 EUR + 1,80%.

У Paycera есть еще и комиссионный сбор за пользование услугами. Его списывают каждый месяц. Для каждой страны он индивидуальный. Вот тарифы для Беларуси.

Paycera ― первое лицензированное учреждение электронных денег в Литве и называет безопасность своим приоритетом. Здесь работат круглосуточный мониторинг системы и операций в программе, все чаты с клиентами кодируются, в личном кабинете есть возможность повысить безопасность аккаунта. Paycera имеет международный Сертификат PCI DSS, который позволяет безопасно проводить 6 млн операций картами ежегодно.

Платежная система Advcash

Advcash в большей степени – платежная система для криптоэнтузиастов. У пользователей есть возможность привязать кошелек к аккаунту на Binance и синхронизировать портфель. Advcash поддерживает стейблкоины USDT, USDC, DAI, PAX, TUSD, USDK и криптовалюты BTC, ETH, LTC, BCH, XRP, ZEC.

Фишка в том, что из этой платежной системы вы не сможете вывести наличные деньги ― нужно перевести средства на другой кошелек или карту.



Регистрация в платежной системе проходит с полной верификацией личности: по фото паспорта и селфи с ним.

Система не допускает открытие счета в белорусских рублях. Зато есть доллары, евро, российские рубли, тенге, гривна, бразильский реал. Можно открыть виртуальную карту и привязать ее к ApplePay или G-Pay. Ее создание, как и обслуживание – бесплатно.

Пополнять счет с карт VISA и Mastercard можно в USD, EUR, RUB, UAH, KZT с комиссией от 3,5%. За вывод на карту Mastercard в USD (по всему миру, кроме ЕС) ― комиссия 3% (мин. $5).

В скором времени система обещает отправлять пластиковые карты по почте или курьером за 14,99 USD или EUR в зависимости от того, в какой валюте будет ваш счет.

Вишенка на торте ― реферальная программа. Привлекая новых пользователей на платформу, клиент получает до 20% комиссии с их торговых операций.

Для безопасности данных клиентов Advcash передает всю информацию по протоколу SSL.

Платежная система Neteller

NETELLER вряд ли заменит вам счет в белорусском банке ― через него тоже нельзя напрямую вывести наличные. Систему часто используют для оплаты и вывода средств с букмекерских контор и покеррумов, а еще с ним можно покупать и продавать криптовалюту и зарабатывать на реферальной программе.



Фото: Myfin.by

Бесплатную регистрацию можно пройти на сайте. На старте достаточно подтвердить номер телефона и электронную почту. Система откроет доступ к тарифу Standart. Если вы хотите совершать денежные переводы без комиссии, собирать баллы в программе лояльности и участвовать в реферальной программе с кэшбеком до 20%, понадобится пройти полную верификацию с отправкой фото документов. С этим условием у вас будет счет уровня True.

С помощью Neteller можно платить в интернете, отправлять деньги на другие счета системы и совершать мгновенные платежи.

Пополнять Neteller можно 38 способами, в том числе картой Mastercard и VISA, банковским переводом с комиссией 2,5%.

За все транзакции с обменом валют NETELLER взимает комиссию в размере от 1,5 до 3%

За транзакции с криптовалютой до $20 – комиссия $0,99, до $100 – $1,99 и суммы выше 1,50% за транзакцию.

За денежные переводы NETELLER берет комиссию 1,45%.

Открытие виртуальный карты обойдется в $10.

Пользователи со счетом True освобождены от комиссий по последним двум пунктам.

Если не открывать счет и не проводить в нем транзакции в течение 12 месяцев, NETELLER снимает ежемесячный административный сбор в размере $5 (или той валюты, в которой открыт счет). Снимать деньги будут до момента, пока баланс не станет нулевым – в минус он не может уйти.

NETELLER называют себя самой безопасной платежной системой в мире и рекомендуют использовать надежные пароли, просматривать историю визитов (вдруг кто-то украл пароль и пользуется кабинетом) и добавить двухэтапную аутентификацию для входа.

Платежная система Blackcatcard

И снова вариант для тех, кто готов вести счет в евро. Платежная система для обмена валют, мгновенных платежей и кэшбека. Blackcatcard предлагает полноценное мобильное приложение с IBAN счетом в евро и платежной картой Mastercard.

Регистрацию с полной верификацией и отправкой фото документов можно пройти в приложении. Как только заявку одобрят, вам сразу станет доступна виртуальная карта. Ей можно сразу же начинать пользоваться – например, для оплаты покупок в интернете. Пластиковую карту обещают изготовить в течение 24 часов и отправить в любую точку мира в течение 20 рабочих дней. В приложении можно открывать несколько карт и сегментировать их по тратам.

Предусмотрена система лояльности: кэшбек до 2,2% за остаток на счету от 300 евро и траты более 200 евро в месяц. За любые покупки по карте (кроме снятия в банкоматах и денежных переводов) начисляют по 0,1%.

Обслуживание карты – 0 евро в месяц.

Если к вашему счету привязаны дополнительные карты – 2 евро в месяц.

За переводы в другие банки снимают 0,20 евро, но это только начиная с 6 платежа. Первые 5 бесплатно. Снятие наличных в банкоматах на территории ЕС – 1% от суммы, бесплатно до 200 евро в месяц, за пределами – 1% от суммы, минимально 1,50 евро. Лимит на снятие в сутки – 5000 евро и 10 000 евро в месяц. За пополнение счета картой снимут 3,5%.

За закрытие счета снимают 2 евро, если с момента открытия прошло менее 2 месяцев. Выпуск дополнительной карты обойдется в 7 евро. Можно получать и бумажную выписку по счету – за 5 евро.

Средства клиентов Blackcatcard размещаются на отдельном банковском счете (независимо от средств системы). В случае банкротства они будут защищены от атак кредиторов. Также при покупках в интернете подключается 3D-Secure (дополнительная авторизация перед оплатой).

Финтех-платформа Bilderlings

Bilderlings больше подойдет для хранения денег и оплат в интернете. Все из-за достаточно высоких комиссий за банковские переводы – 75 евро за суммы до 50 000 евро, и 90 евро за 50 000 евро и выше.

Открыть счет можно на сайте за… целых 75 евро. После прохождения верификации вы получите доступ к виртуальному счету и сможете открыть карту. Позже ее пластиковый аналог пришлют по вашему адресу.

Bilderlings поддерживает 19 валют. Счет можно вести в российских рублях, долларах и евро. В месяц его обслуживание стоит 30 евро. За хранение денег не счету вам начислят процент – 0,5% на сумму до 100 000 евро и 1% от остатка выше 100 000 евро. Зачисление средств на счет и переводы внутри системы без комиссии.

Фото: Myfin.by

Те, кто получат карту и заплатит за ее выдачу 25 евро, смогут получать наличные в банкомате. За снятие придется платить 2%, но не менее 2,5 евро. При несовпадении валюты счета карты и валюты покупки снимут 3%. За покупки в интернете комиссии не снимают (если транзакция совершается в валюте счета).

Что касается безопасности, средства клиентов хранятся на сегрегированных счетах, отдельно от хозяйственных счетов Bilderlings и не используются в обороте компании, а для входа в систему обязательна двухфакторная аутентификация.

Опросы и отзывы пользователей о безопасности платежных систем

Что ни говори, а большой список платежных систем ― это еще и головная боль из-за того, какую из них выбрать. Советуем анализировать вместе с отзывами и низкими комиссиями на платформе еще и систему безопасности.

Пока многие предпочитают считать, что надежнее банковских депозитов и переводов с карты на карты ничего нет, исследование IDC и QIWI показывает, что в России 86% пользователя верят в надежность своих электронных кошельков. Есть основание предполагать, что со временем тенденция придется в Беларусь и все больше альтернативных способов хранения денег и оплат придут вместе с этим в страну.

Но скандалы с односторонним закрытием электронных счетов продолжают случаться. Например, российские пользователи Advcash в комментариях жалуются на блокировку счета в банке Сбер при попытке пополнить электронный кошелек, а также из-за «Внутренней ошибки сервера» может затянуться регистрация и получение карты.

В отзывах на Blackcatcard пользователи говорят о не всегда корректной работе реферальной программы, а Bilderlings ругают за завышенные комиссии, которые велики по сравнению с аналогичными сервисами.