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Задержанные в Минске триатлонисты приговорены к 14 и 15 суткам ареста

29.06.2021 08:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Центрального района Минска 28 июня приговорил задержанных участников Минского триатлона-2021 к административному аресту.

Юрий Семашко и Артем Казимирчик признаны виновными по статье 24.23 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия) и арестованы на 15 суток.

Александр Клименков наказан 14 сутками ареста за мелкое хулиганство согласно статье 19.1 КоАП, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности.

Всем троим запрещено посещать спортивные сооружения в течение года.

Организатор соревнований «Минский триатлон-2021», соучредитель клуба Tristyle Захар Плодунов раскритиковал действия МВД и объяснил, почему соревнования не были остановлены.

«На соревновании присутствовали 1800 участников из 12 стран, были люди с Камчатки, которые потратили большие деньги на дорогу и гостиницы. Это соревнование, к которому участники готовятся каждый день в течение года-полтора, и мы просто не имели права его отменить», - сказал Плодунов.

«К сожалению, то, что произошло на триатлоне – сейчас данность в нашей стране, и мы никак не могли на это повлиять. Мы просто организовываем мероприятие, а МВД уже живет своей жизнью. Такое сейчас перестало быть для кого-то новостью. И те задержания, которые происходят каждый день, могут быть как и на соревнованиях, так и прямо в магазине. МВД не спрашивает у нас разрешения, где им ходить и что делать: они делают, что хотят», - добавил он.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска 28 июня приговорил задержанных участников Минского триатлона-2021 к административному аресту.
 
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