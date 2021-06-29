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Российский политолог: в Беларуси было не "как в Украине", а "как в Венесуэле"

29.06.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политолог из МГУ Андрей Манойло в статье "Современная информационная война и операции гибридной войны" комментирует протесты 2020-2021 года в Беларуси. Манойло называет события, произошедшие на улицах белорусских городов, "гибридным государственным переворотом": не "как в Украине", а "как в Венесуэле", но с некоторыми исключениями.

"Протесты проходят с аутентичной символикой, но с фактическим отсутствием "Майдана", который можно было бы заблокировать, подавить и разогнать, — отмечает Манойло. — "Майдан" теперь мобильный, как цыганский табор, и движется вместе с протестующими".

Аналитик (в независимой российской прессе его связывают со спецслужбами) отмечает, что в Беларуси в 2020-2021 годах не было "цветной революции". "Это был нисходящий «дворцовый» переворот. Лидер страны должен был быть свергнут его ближайшими соратниками и друзьями. В то время как «цветная» революция в Беларуси была устроена только для шоу, чтобы отвлечь внимание Лукашенко и Москвы на "бесполезный объект", — считает Манойло. Его цитирует Еврорадио
 
 
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Политолог из МГУ Андрей Манойло в статье "Современная информационная война и операции гибридной войны" комментирует протесты 2020-2021 года в Беларуси. Манойло...
 
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