"Протесты проходят с аутентичной символикой, но с фактическим отсутствием "Майдана", который можно было бы заблокировать, подавить и разогнать, — отмечает Манойло. — "Майдан" теперь мобильный, как цыганский табор, и движется вместе с протестующими".

Аналитик (в независимой российской прессе его связывают со спецслужбами) отмечает, что в Беларуси в 2020-2021 годах не было "цветной революции". "Это был нисходящий «дворцовый» переворот. Лидер страны должен был быть свергнут его ближайшими соратниками и друзьями. В то время как «цветная» революция в Беларуси была устроена только для шоу, чтобы отвлечь внимание Лукашенко и Москвы на "бесполезный объект", — считает Манойло. ЕгоЕврорадио