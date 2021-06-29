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Секретари СБ России и Беларуси встретятся 29 июня в Минске
Источник материала: Партизан
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник посетит в Минск, где проведет встречу с белорусским коллегой Александром Вольфовичем, сообщили в пресс-службе СБ.
"29 июня Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посетит Республику Беларусь", -
"В Минске Николай Патрушев и государственный секретарь Совета Безопасности РБ Александр Вольфович проведут российско-белорусские консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов совбезов и ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник посетит в Минск, где проведет встречу с белорусским коллегой Александром Вольфовичем, сообщили в...
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