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Секретари СБ России и Беларуси встретятся 29 июня в Минске

29.06.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник посетит в Минск, где проведет встречу с белорусским коллегой Александром Вольфовичем, сообщили в пресс-службе СБ.

"29 июня Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посетит Республику Беларусь", - цитирует Интерфакс.

"В Минске Николай Патрушев и государственный секретарь Совета Безопасности РБ Александр Вольфович проведут российско-белорусские консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов совбезов и ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.
 
Теги: Минск
 
 
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник посетит в Минск, где проведет встречу с белорусским коллегой Александром Вольфовичем, сообщили в...
 
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