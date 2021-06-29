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Белоруска получила престижную поэтическую премию Канады
Источник материала: Партизан
Белорусская поэтесса Вальжына Морт, живущая в США и пишущая на белорусском и английском языках, стала лауреатом крупнейшей премии Канады в области поэзии Griffin Poetry Рrize. Об этом сообщает сайт конкурса.
Обложка cборника; Вальжына Морт. Фото: facebook.com/griffinpoetryprize
Премия вручается за сборники поэзии на английском языке, изданные в предыдущем году, в двух категориях – национальной и международной. В шорт-лист включаются трое человек в первой категории и четверо во второй. Затем жюри выбирает по одному победителю в каждой категории.
Попавшие в шорт-лист получают по 10 тысяч канадских долларов. Победители в категориях – по 65 тысяч канадских долларов.
Вальжына Морт стала первой в международной категории со своим сборником «Музыка для мертвых и воскресших». Каниша Лубрин отпраздновала победу в национальной категории со сборником «Дисграф*ст».
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Белорусская поэтесса Вальжына Морт, живущая в США и пишущая на белорусском и английском языках, стала лауреатом крупнейшей премии Канады в области поэзии Griffin Poetry...
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