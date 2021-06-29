Дороже, чем некоторые страны: Капитализация Facebook впервые превысила $1 трлн









Агентство Reuters связывает резкий рост котировок с решением суда, который отклонил антитрастовый иск Федеральной торговой комиссии. Это дело могло привести к разделению бизнеса Facebook.





Консенсус-прогноз Refinitiv по бумагам Facebook составляет $386,26 на горизонте одного года — это более чем на 8% выше текущей цены. Из 34 аналитиков, опрошенных сервисом Tipranks, 29 дали рекомендацию «покупать», 4 — «держать» и только один — «продавать».





В понедельник, 28 июня, индекс Nasdaq Composite переписал исторический рекорд благодаря динамике IT-гигантов США — индикатор впервые в истории преодолел 14 500 пунктов. Его рост был обеспечен такими компаниями, как:





Apple (капитализация $2,25 трлн);

Amazon (капитализация $1,74 трлн);

Microsoft (капитализация $2,02 трлн);

NVIDIA (капитализация $498 млрд);

Facebook (капитализация $1,007 трлн).



