Серебро над Беларусью

Источник материала: Салiдарнасць

В ночь на 29 июня многие белорусы могли наблюдать яркое и достаточно редкое атмосферное явление.





Серебристые облока — самые высокие в земной атмасфере. Формируются на высоте 80-85 км. Свое название получили из-за свечения — солнечные лучи подсвечивают их из-за горизонта.

Это достоточно редкое явление, его можно наблюдать в летнее время после заката. Видны практически всю первую половину ночи.

Этим летом серебристые облака наблюдаются не первый раз, но в ночь на 29 июня они были особенно яркими и были заметны гораздо выше линии горизонта.





























После бури

«Белорусское» небесное явление: серебряные облака (видео)