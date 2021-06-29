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Серебро над Беларусью

29.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В ночь на 29 июня многие белорусы могли наблюдать яркое и достаточно редкое атмосферное явление.

Серебро над Беларусью

Серебристые облока — самые высокие в земной атмасфере. Формируются на высоте 80-85 км. Свое название получили из-за свечения — солнечные лучи подсвечивают их из-за горизонта. 

Это достоточно редкое явление, его можно наблюдать в летнее время после заката. Видны практически всю первую половину ночи.

Этим летом серебристые облака наблюдаются не первый раз, но в ночь на 29 июня они были особенно яркими и были заметны гораздо выше линии горизонта. 

Серебро над Беларусью
Серебро над Беларусью
Серебро над Беларусью
Серебро над Беларусью
Серебро над Беларусью
Серебро над Беларусью
Серебро над Беларусью

После бури

«Белорусское» небесное явление: серебряные облака (видео)

 
 
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В ночь на 29 июня многие белорусы могли наблюдать яркое и достаточно редкое атмосферное явление.
 
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