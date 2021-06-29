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Серебро над Беларусью
29.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В ночь на 29 июня многие белорусы могли наблюдать яркое и достаточно редкое атмосферное явление.
Серебристые облока — самые высокие в земной атмасфере. Формируются на высоте 80-85 км. Свое название получили из-за свечения — солнечные лучи подсвечивают их из-за горизонта.
Это достоточно редкое явление, его можно наблюдать в летнее время после заката. Видны практически всю первую половину ночи.
Этим летом серебристые облака наблюдаются не первый раз, но в ночь на 29 июня они были особенно яркими и были заметны гораздо выше линии горизонта.
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В ночь на 29 июня многие белорусы могли наблюдать яркое и достаточно редкое атмосферное явление.
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