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Двое жителей Витебской области задержаны в Минске за распространение наркотиков

29.06.2021 08:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за распространение наркотиков задержаны двое жителей Витебской области. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

25 июня оперативники столичного наркоконтроля на ул.Шишкина задержали двух жителей Витебской области (20 и 22 лет), которые работали на интернет-магазин по распространению наркотиков.

На арендованном автомобиле молодые люди приехали в столицу за крупной партией наркотика, чтобы в дальнейшем его реализовать. Задержаны были в тот момент, когда собирались забирать наркотик. Правоохранители изъяли партию из 50 свертков общим весом 200 граммов. В свертках находилось белое порошкообразное вещество мефедрон.

Ранее молодые люди не попадали в поле зрения правоохранителей.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 июня оперативники столичного наркоконтроля на ул.Шишкина задержали двух жителей Витебской области (20 и 22 лет), которые работали на интернет-магазин по...
 
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