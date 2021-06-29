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Глава Совбеза РФ сегодня приедет в Минск с консультациями

29.06.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 29 июня посетит Беларусь, где вместе с главой Совбеза РБ Александром Вольфовичем проведет консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов совбезов, ряда министерств и ведомств двух стран.

Неделей ранее Патрушев, говоря о ситуации в Беларуси, заявил, что некоторые страны Запада перешли все красные линии, пытаясь "подорвать позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников". Как пояснял секретарь СБ РФ, речь идет в первую очередь о готовившемся покушении на Лукашенко, передает ТАСС.

Последний раз Патрушев был в Минске в сентябре 2019 года и встречался с Лукашенко. Будет ли встреча с пенсионером во время этого приезда, не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 29 июня посетит Беларусь, где вместе с главой Совбеза РБ Александром Вольфовичем проведет консультации по...
 
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