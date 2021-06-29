ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Транснефть» вновь нашла "грязную нефть" в магистральных трубопроводах

29.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На этот раз на инцидент среагировали оперативно.



«Транснефть» обнаружила загрязненную хлорорганикой нефть в своих трубопроводах. Установить виновника удалось быстро, в результате была остановлена приемка сырья от компании «Самаранефтегаз» — «дочки» «Роснефти».

«Транснефть» уточняет, что проверка проб в независимой лаборатории выявила многократное превышение содержания в нефти хлорорганических соединений. Общий объем «грязной» нефти, попавшей в резервуарные парки и магистральные нефтепроводы оценивается в 350 тыс. т.

Компания считает, что угрозы загрязнения всей системы нет и все потребители получают «нефть установленного качества». Устранить загрязнение удалось промывкой коллекторов на нефтеперекачивающих станциях «Самара-1» и «Самара-2». Сегодня работа магистральных нефтепроводов возобновлена.

В связи с инцидентом «Транснефть» была вынуждена обратиться Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и в правоохранительные органы.

Беларусь последний раз сталкивалась с поступлением «грязной нефти» в апреле 2019 года, когда концерн «Белнефтехим» выявил, что резко ухудшилось качество российской нефти Urals, которая поступает по трубопроводу «Дружба». Содержание хлорорганических соединений в ней в несколько десятков раз превышало предельные значения по стандарту. После чего многие страны прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть, а белорусские нефтеперерабатывающие заводы снизили загрузку мощностей и понесли убытки. Пострадала от ситуации и трубопроводная система.

В феврале 2020 года Беларусь подписала протокол с «Транснефтью» о компенсации за грязную нефть.

Российские компании в рамках достигнутых с Беларусью договоренностей начали выплачивать компенсацию Мозырскому НПЗ. В итоге 21 января на завод поступил первый транш от ПАО «Лукойл» в размере 1,045 млрд российских рублей, или около $14 млн в эквиваленте. Общая сумма компенсации должна составить примерно $60 млн.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этот раз на инцидент среагировали оперативно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прейгерман: «Черно-белое мышление делает из нас мартышек, убивающих собственное государство»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by