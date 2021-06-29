Рекорд: на Евро-2020 забито 9 автоголов — столько было за всю историю чемпионатов Европы

Сборная Хорватии играет против Испании в 1/8 финала Евро-2020.

Гол записали на Педри.

Это девятый автогол на текущем турнире. Столько было забито за всю историю чемпионатов Европы.













До сегодняшнего дня мячи в свои ворота отправляли защитник сборной Германии Матс Хуммельс в матче с Францией (0:1), вратарь сборной Польши Войчех Шченсны в игре со Словакией (1:2), защитник сборной Турции Мерих Демирал в матче с Италией (0:3), футболисты сборной Португалии Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру в матче с Германией (2:4), голкипер команды Финляндии Лукаш Градецки в игре с Бельгией (0:2), вратарь Словакии Мартин Дубравка и хавбек Юрай Куцка в игре с Испанией (0:5).



