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Сельчанин убил пенсионерку и попросил соседей помочь закопать тело

29.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ссора, итогом которой стало убийство, произошла между сельчанами во время употребления спиртного.

Сельчанин убил пенсионерку и попросил соседей помочь закопать тело
Ссора, итогом которой стало убийство, произошла между сельчанами во время употребления спиртного.

 Уголовное дело возбудили в отношении жителя Быховского района, который подозревается в убийстве сожительницы-пенсионерки, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.
По информации следователей, в милицию данные об обнаружении тела 65-летней женщины, жившей в деревне Залоговье, поступила 24 июня. На место сразу же была отправлена следственно-оперативная группа.
"По подозрению в совершении убийства задержан 65-летний сожитель потерпевшей", – сказала Лавринович.
Она также отметила, что накануне пара употребляла спиртное, в ходе застолья возник конфликт, переросший в драку. Мужчина несколько раз ударил пенсионерку кочергой. Женщина сумела убежать, а подозреваемый закрыл дверь на ключ и лег спать.

"Выйдя утром на улицу, он обнаружил сожительницу, лежащую недалеко от дома, без признаков жизни. Мужчина замыл кровь в доме и попросил у односельчан оказать помощь в захоронении женщины. Однако соседи настояли на том, чтобы вызвать сотрудников милиции", – цитирует sputnik.by представителя УСК.

На допросе сельчанин признался в совершенном преступлении и рассказал его подробности. Против пенсионера возбуждено дело ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство), сейчас его расследование продолжается.
 
 
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Ссора, итогом которой стало убийство, произошла между сельчанами во время употребления спиртного.
 
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