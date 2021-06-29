|
Журналист Ивашин перенёс сердечный приступ в карцере
Источник материала: Партизан
Мать задержанного в Беларуси журналиста-расследователя Дениса Ивашина сообщила, что у него случился сердечный приступ в карцере.
"Мне сегодня стало известно, что во время пребывания в карцере у Дениса случился сердечный приступ. Никогда ранее подобного не происходило", - написала в своём Facebook мать журналиста Людмила Ивашина в понедельник.
Как сообщалось, Ивашина задержали 12 марта в его квартире в Гродно. У него и его родителей прошли обыски,
Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что журналисту предъявили обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел).
Ивашин занимается расследованиями, сотрудничает с газетой "Новы час" и международным волонтерским расследовательским сообществом InformNapalm. По информации БАЖ, последним его материалом для газеты была статья о том, как украинские экс-беркутовцы успешно устроились на службу в белорусскую милицию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мать задержанного в Беларуси журналиста-расследователя Дениса Ивашина сообщила, что у него случился сердечный приступ в карцере.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)