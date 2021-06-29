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МИД Украины о выходе Беларуси из "Восточного партнерства": нельзя изменить географию

29.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление МИД Беларуси о приостановке участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Украина продолжит поддерживать народ Беларуси, который принадлежит к европейской семье.

 

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)

Об этом министр написал в своем Twitter.
"Можно заявить о выходе из "Восточного партнерства", но нельзя изменить географию", - заявил министр.

Как отметил Кулеба, белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов.

"Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени не заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко", - добавил он.
Напомним, МИД Беларуси заявил, что страна приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Кроме того, Беларусь отозвала своего постпреда при ЕС для консультаций.
Ранее Европейский союз ввел секторальные санкции против Беларуси. Санкции ввели в ответ на серьезные нарушения прав человека в Беларуси и жестокие репрессии, в том числе за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление МИД Беларуси о приостановке участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Украина...
 
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