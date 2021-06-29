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США ударили по министру юстиции Олегу Слижевскому

29.06.2021 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Соединенные Штаты внесли министра юстиции Беларуси Олега Слижевского в свой санкционный список, следует из сообщения управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

США ударили по министру юстиции Олегу Слижевскому

Лицам, находящимся в этом списке, запрещен въезд в США, их активы в стране — в случае их наличия — замораживаются, американским гражданам нельзя вести с ними бизнес.

21 июня Соединенные Штаты ввели санкции в отношении пяти белорусских юридических и 16 физических лиц: начальника УВД Минской области Александра Астрейко, пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, главы ГУВД Мингорисполкома Михаила Гриба, председателя Совета Республики Натальи Кочановой, заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова, генерального прокурора Андрея Шведа, председателя КГБ Ивана Тертеля, командира подразделения «Альфа» Сергея Зубкова, а также членов Центризбиркома Ольги Дорошенко, Андрея Гуржия, Светланы Кацубо, Сергея Калиновского, Александра Лосякина, Игоря Плышевского, Марины Рахмановой, Ирины Целиковец.

Среди юридических лиц, в отношении которых были введены санкции, указаны Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома, УВД Брестского облисполкома, внутренние войска МВД, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, Комитет госбезопасности.

Эти санкции введены одновременно с четвертым пакетом санкций Евросоюза.

 

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Соединенные Штаты внесли министра юстиции Беларуси Олега Слижевского в свой санкционный список, следует из сообщения управления по контролю за иностранными...
 
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