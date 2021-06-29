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ЕС: шаги Минска — это демонстрация пренебрежения режима к белорусам

29.06.2021 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Набилы Массрали, Брюссель сожалеет о решении режима Александра Лукашенко приостановить участие Беларуси в инициативе «Восточное партнерство».

ЕС: шаги Минска — это демонстрация пренебрежения режима к белорусам

В ЕС напомнили, что ВП направлено на реализацию общей цели — принести конкретные выгоды гражданам этих стран, пишет DW.

В этой связи, в Брюсселе считают, что решение Минска послужит лишь «дальнейшей изоляции Беларуси», а также «является еще одной демонстрацией пренебрежительного отношения режима к белорусскому народу, который пользуется преимуществами инициативы».

Отдельно представитель внешнеполитической службы остановилась на ситуации, в которой главе представительства ЕC в Беларуси Дирку Шубелю  предложили выехать в Брюссель «для консультаций».

По словам Набилы Массрали, белорусские власти тем самым «сделали еще один шаг к самоизоляции».

«Сохранение открытых каналов коммуникации имеет решающее значение во время кризиса. Это всегда было нашим намерением», — резюмировала она.

 

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Теги: Минск
 
 
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По мнению официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Набилы Массрали, Брюссель сожалеет о решении режима Александра Лукашенко приостанов
 
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