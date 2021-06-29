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Дочь тяжелобольной Заворотнюк сделала "прогноз" для певицы МакSим

29.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк высказалась о тяжелом состоянии поп-певицы Мариной Максимовой: Анна сделала "прогноз" на дальнейший ход событий.

Любимая певица тинейджеров из 2000-х МакSим борется за свою жизнь. В середине июня звезду госпитализировали с серьезным поражением легких, но без подтвержденного COVID-19. Звезду ввели в кому, подключили к аппарату ИВЛ, но это не принесло никаких результатов – болезнь продолжила прогрессировать.

Коллеги по шоу-бизнесу не смогли пройти мимо этой ситуации: среди них дочь тяжелобольной актрисы Заворотнюк – Анна, которая решила высказаться о состоянии Максимовой.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Анна попыталась спрогнозировать ход течения болезни звезды и удивила фанатов своим позитивным настроем.

"Очень страшно. Желаю ей скорейшего выздоровления. Все будет хорошо и она справится", – отметила инстадива в Instagram-сторис.

Хочется отметить, что Анна не понаслышке знает о борьбе за жизнь: после того, как у ее мамы нашли опухоль мозга, девушка даже обратилась за психологической помощью.

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Наследница "прекрасной няни" высказалась о состоянии находящейся в коме поп-звезды и удивила всех поклонников.
 
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