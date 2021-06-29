Сутырин о цене пакета помощи Евросоюза для Беларуси в $3 млрд

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Сутырин о цене пакета помощи ЕС Беларуси в $3 млрд

Секторальные и персональные санкции Евросоюза в отношении Беларуси направлены на ослабление тех отраслей и компаний, которые, по мнению ЕС, служат основой власти Александра Лукашенко, однако ударят они по уровню жизни простых белорусов, ведь речь идет о системообразующих белорусских компаниях, считает исполнительный директор Российско-белорусского экспертного клуба, член Научно-экспертного совета при Председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии Вячеслав Сутырин.

"Белорусский народ интересует ЕС постольку-поскольку, ставка делается на то, чтобы поддерживать оппозицию и усиливать политическое и экономическое давление на белорусское руководство. Примечательно, что глава Еврокомиссии заявил, что Евросоюз готов выделить пакет помощи Беларуси в размере $3 млрд, но эта помощь будет заморожена до тех пор, пока Беларусь не станет "демократической", - сказал эксперт.

Чем может ответить Беларусь? По мнению собеседника Sputnik, следует отказаться от экспортной концепции 30×30×30 ввиду ее нежизнеспособности и максимально переориентироваться на сотрудничество с Россией.

Комментарий известного российского политического эксперта Вячеслава Сутырина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также: