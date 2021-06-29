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Лепестки роз – варенье для души и скраб для тела
29.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Лепестки роз улучшают пищеварение, заживляют язвы, повышают иммунитет, улучшают работу эндокринной системы, омолаживают и восстанавливают клетки, препятствуют возникновению спазмов сосудов мозга, укрепляют сердце, устраняет пародонтоз и стоматит.
Кроме варенья, мы можем также приготовить скраб и побаловать свою кожу практически салонной процедурой.
Розовое варенье лучше делать из домашних роз чайных сортов, обладающих выраженным ароматом и ярким цветом. Срезаем розы с кустарника на рассвете, когда аромат розы раскрывается во всей полноте: рукой возьмите соцветие, аккуратно при помощи ножниц срежьте плодоножку, захватив 0,5 см от основания цветка. Лепестки перебираем, слегка привядшие, пожухлые, поврежденные откладываем в сторонку, они нам еще пригодятся.
© Sputnik Людмила Янковская
Розы с кустарника стоит срезать на рассвете, когда аромат розы раскрывается во всей полноте
Для варенья нам понадобится:
Варим сахарный сироп до образования слегка желтоватого цвета. Количество сиропа — на глаз, в итоге масса не должна получиться слишком густой или, слишком редкой. Сироп отставляем, даем немножко остыть.
В слегка остывший сироп всыпаем лепестки роз. Ставим сироп с лепестками на огонь, доводим до кипения, кипятим минут 5 и выключаем. Оставляем на 10-12 часов, затем снова повторяем процедуру.
Варенье готовится несколько дней исключительно для того, чтобы сохранить максимум полезных свойств. Перед последним кипячением добавляем сок лимона или лимонную кислоту. Варенье можно разнообразить специями — корицей, апельсиновым соком.
© Sputnik Людмила Янковская
Варенье из лепестков роз
Для приготовления варенья из роз можно смешивать розовые и красные лепестки, также можно добавлять к ним лепестки шиповника. Главное, чтобы варенье не было излишне редким и лепестки полностью пропитались сиропом, как на фото.
© Sputnik Людмила Янковская
Варенье из лепестков роз
А теперь займемся скрабом для тела. Поврежденные лепестки роз также переберем от лишнего мусора, веточек, листиков, нам нужна чистая заготовка, без примесей.
Для скраба нам понадобится:
Пропорции произвольные, будем смотреть по ситуации.
Берем пластиковый контейнер, выкладываем в него лепестки роз, засыпаем солью, тщательно перемешиваем, перетираем руками лепестки и соль, пусть лепестки отдадут немножко влаги. Даем смеси постоять 10-12 часов в прохладном месте.
Добавляем к массе порционно оливковое масло, перемешиваем. Нам необходимо добиться консистенции густого крема. В принципе, сам скраб готов.
© Sputnik Людмила Янковская
Скраб из лепестков роз
Соль отшелушивает ороговевшие частички, роза дает аромат, а масло смягчает кожу и предотвращает ее высыхание. Ну, чем не СПА салон на дому?Скраб раскладываем в подготовленную тару, тщательно укупориваем и храним в темном прохладном месте. Потом наливаем горячую ванну, берем немного скраба и скрабируем кожу массажными движениями. Не рекомендую использовать скраб для лица, поскольку соль крупная, или можно заменить крупную соль на более мелкого помола, чтобы не царапала кожу.
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Варенье из лепестков роз – это изысканное лакомство и эффективное лекарство. Что еще можно приготовить из ароматных цветков, читайте на Sputnik.
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