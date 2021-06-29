ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минобр определил выпускные экзамены в школах Беларуси в новом учебном году

29.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Министерство образования утвердило перечень выпускных экзаменов для 9-х и 11-х классов в белорусских школах в 2021/2022 учебном году. Официальный документ сегодня опубликован на портале pravo.by и вступает в силу с 1 сентября.

Особых изменений ждать не стоит: девятиклассники, как и прежде, будут сдавать три предмета: диктанты по белорусскому языку и русскому языку, а также контрольную по математике. Одиннадцатиклассники так же, как и в прошлом учебном году, напишут изложение по белорусскому или русскому (на выбор), контрольную по математике, устно сдадут историю Беларуси и иностранный язык.

Тем, кто учится в колледжах искусств, предстоит также сдать экзамен по одному из профильных предметов – в практической форме.

А тем школьникам, у кого обучение велось на языке национального меньшинства – польском или литовском, наряду с вышеперечисленными предметами, нужно сдать в письменной форме экзамены по польскому языку или литовскому языку.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тем, кто учится в колледжах искусств, нужно будет также сдать экзамен по одному из профильных предметов – в практической форме.
 
Новости дня
Новости разные
 
США ударили по министру юстиции Олегу Слижевскому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by