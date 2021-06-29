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Минобр определил выпускные экзамены в школах Беларуси в новом учебном году
29.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн – Sputnik. Министерство образования утвердило перечень выпускных экзаменов для 9-х и 11-х классов в белорусских школах в 2021/2022 учебном году. Официальный документ сегодня опубликован на портале pravo.by и вступает в силу с 1 сентября.
Особых изменений ждать не стоит: девятиклассники, как и прежде, будут сдавать три предмета: диктанты по белорусскому языку и русскому языку, а также контрольную по математике. Одиннадцатиклассники так же, как и в прошлом учебном году, напишут изложение по белорусскому или русскому (на выбор), контрольную по математике, устно сдадут историю Беларуси и иностранный язык.
Тем, кто учится в колледжах искусств, предстоит также сдать экзамен по одному из профильных предметов – в практической форме.
А тем школьникам, у кого обучение велось на языке национального меньшинства – польском или литовском, наряду с вышеперечисленными предметами, нужно сдать в письменной форме экзамены по польскому языку или литовскому языку.
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Тем, кто учится в колледжах искусств, нужно будет также сдать экзамен по одному из профильных предметов – в практической форме.
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