Минобр определил выпускные экзамены в школах Беларуси в новом учебном году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Министерство образования утвердило перечень выпускных экзаменов для 9-х и 11-х классов в белорусских школах в 2021/2022 учебном году. Официальный документ сегодня опубликован на портале pravo.by и вступает в силу с 1 сентября.

Особых изменений ждать не стоит: девятиклассники, как и прежде, будут сдавать три предмета: диктанты по белорусскому языку и русскому языку, а также контрольную по математике. Одиннадцатиклассники так же, как и в прошлом учебном году, напишут изложение по белорусскому или русскому (на выбор), контрольную по математике, устно сдадут историю Беларуси и иностранный язык.

Тем, кто учится в колледжах искусств, предстоит также сдать экзамен по одному из профильных предметов – в практической форме.

А тем школьникам, у кого обучение велось на языке национального меньшинства – польском или литовском, наряду с вышеперечисленными предметами, нужно сдать в письменной форме экзамены по польскому языку или литовскому языку.

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