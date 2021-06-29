Откусит ему голову: Меган Маркл не дает принцу Гарри примириться с братом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Гарри Меган Маркл не готова вернуться в королевскую семью: по прогнозам источников, экс-актриса не позволит мужу примириться с братом принцем Уильямом.

Через пару дней принц Гарри воссоединится со страшим братом в Лондоне: 1 июля британские принцы вместе откроют памятник принцессе Диане. И хотя пока неясно – выступят ли внуки королевы по отдельности или произнесут речь вместе, все поклонники надеются, что торжественное мероприятие сплотит детей народной принцессы.

Но мечты общественности решил развеять королевский эксперт. Во время беседы с изданием Daily Express, Хьюго Виккерс отметил: принцу Гарри уже не выбраться из-под каблука властной Меган Маркл, которая делает все, чтобы он не примирился с братом и семьей.

"Я даже не могу предположить, что Гарри и Уильям могут сделать в нынешней ситуации. Гарри должен прийти в себя, чтобы прозреть. Это ужасная ситуация и я полагаю, что на эта неделя – прекрасный момент сгладить все углы. Но пока Гарри под каблуком Меган, у него ничего не выйдет. Мы должны понимать, что после церемонии ему придется вернуться к супруге и если он помирится с братом, то она просто откусит ему голову", – заявил специалист.

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