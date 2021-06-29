Бизнес-тренды 2021: какую сферу выбрать, где найти деньги и как открыть свое дело

Источник материала: ProBusiness

Открыть собственное дело дано не каждому. Бизнес связан с высокими рисками, работой в режиме 24/7, но в то же время открывает безграничные возможности для самореализации. Как найти свою нишу, превратить идею в бизнес, легко пройти процесс оформления документов и приступить к делу?

Доставка еды, маркетплейсы, образование. Что еще станет популярным в 2021?

Прийти в бизнес можно разными путями. Кто-то накапливает опыт в определенной отрасли, потом становится предпринимателем или открывает компанию с партнерами. Кто-то накапливает капитал и покупает работающий бизнес или франшизу.

Профессионализм команды, конечно, играет главную роль в любом деле, но растущая перспективная ниша также важна.

Пандемия СOVID-19 дала новый толчок развитию ИТ-сектора. Возросла потребность в цифровых продуктах, и это позволяет белорусским ИТ-компаниям увеличивать выручку в каждом квартале в 3−4 раза. Усиливается конкуренция за стартапы у акселераторов и венчурных фондов.

За ИТ-сектором по скорости развития следует рынок онлайн-образования. Объем мирового рынка онлайн-образования составляет примерно $ 7 трлн, а к 2030 году он вырастет, по прогнозам экспертов, до $ 10 трлн. Данных отдельно по Беларуси нет, однако в соседней России рынок онлайн-образования растет на 20−25% в год.

В условиях самоизоляции активно растут онлайн-продажи через площадки Instagram, TikTok, Wildberries, OZON. Выручка таких площадок и маркетплейсов в 2020 году удвоилась. OZON заявил о своих планах по росту выручки в Беларуси, открыл здесь компанию и активно продвигается во всех регионах страны, а число покупок белорусов на данном маркетплейсе растет в геометрической прогрессии с начала 2021 года.

На фоне общей стагнации 2020 года рост рынка доставки еды составил почти 50%. В 2021 году этот тренд сохранился, а интерес инвесторов продолжает возрастать вместе с конкуренцией. Потребители перераспределяют свои расходы в пользу вкусной и качественной еды. Эта ниша в Беларуси остается ненасыщенной, а о том, что она очень привлекательна в плане бизнеса, говорит недавнее появление у нас сервиса «Яндекс. Еда».

Использование аутсорсинга стало трендом десятилетия для компаний из самых разных отраслей. Аутсорсинг хорош тем, что позволяет сократить издержки, снизить затраты на содержание штата и оптимизировать бизнес-процессы, уменьшить налоговую нагрузку в 2−3 раза, переложить риски за качество работ на подрядчика, который силен в конкретном вопросе. Сама же компания, прибегшая к аутсорсингу, может полностью сосредоточиться на своем продукте. Аутсорсинг бухгалтерских, финансовых и юридических направлений — норма жизни не только за рубежом, но и в Беларуси. Сегодня в СНГ активно развиваются такие направления аутсорсинга, как уборка, приготовление пищи и обеспечение кибербезопасности.

Где искать единомышленников, финансы и первые заказы

Можно начать бизнес без стартового капитала и взлететь, можно вложить сотни тысяч долларов и потерять деньги, не добившись ничего. В 90% случаев успех кроется в вашем желании усердно трудиться, открывать для себя новые горизонты, рисковать.

Искать финансирование для проекта можно у друзей и родственников (этот источник называется «FFF» — friends, family, fools). Именно ваши первые спонсоры из числа близких людей могут стать впоследствии вашими клиентами.

Если вам нужны серьезные средства для запуска проекта, то можно привлечь институционального или финансового инвестора или запустить краудфандинг.





Также можно найти партнера, который разделит расходы на открытие бизнеса с вами в оговоренных долях и, как и вы, будет готов вкладывать в проект свои время и знания.

Еще несколько советов:

Стройте бизнес вокруг того, что действительно приносит вам радость. Если любить то, что вы делаете, все обязательно получится. Обратите внимание на людей, которые вам готовы помочь бесплатно: родители, друзья, случайные знакомые, обладающие необходимыми вам навыками. На первых порах принимайте активное участие в бизнесе, отстраивайте все процессы сами. Не зря говорят: хочешь сделать хорошо — сделай сам. Возьмите первые заказы на себя, прочувствуйте клиента. Социальные сети и бесплатные доски объявлений могут быть отличным источником заказов. И вы не поверите, но клиентов может быть столько, что отбоя заказам не будет. Работайте с отдачей и любите своих клиентов — и рекламный канал под названием «сарафанное радио» не заставит себя ждать. Ведите все документы как следует. Обязательно положите бизнес на цифры, считайте все! Поверьте, вам это пригодится. И еще — обязательно платите налоги.

Как оформить бизнес: самому, с помощью юристов или специальных сервисов

Открыть компанию или ИП в Беларуси несложно . Весь процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней.

3 способа подготовить документы для регистрации компании или ИП:

1. Сделать это самостоятельно. Для этого придется изучить, как правильно проводить собрание учредителей, заполнить правильно протокол собрания, подготовить устав, а также нужные формы, содержащие информацию об учредителях. Долго, но бесплатно. Дополнительный риск, который таит в себе этот вариант, — ошибки при заполнении документов.

2. Обратиться к юристу. Этот вариант стоит выбрать, если вы хотите отразить в своих учредительных документах особые условия или договоренности с вашими партнерами. Вариант надежный, но дорогостоящий.

3. Воспользоваться специальным сервисом по регистрации бизнеса МТБанка . Этот сервис позволит в кратчайшие сроки и совершенно бесплатно получить полностью заполненный пакет документов для регистрации бизнеса на вашу электронную почту.

Сервис по регистрации бизнеса МТБанка — это настоящий путеводитель по открытию компании. Решить вопрос с оформлением документов можно полностью онлайн, не тратя время на дополнительное общение с сотрудниками банка и отправку сканированных копий документов.

Всего четыре шага отделяют вас от получения готового пакета документов и открытия собственного бизнеса.





ШАГ 1. Выберите форму ведения бизнеса. За несколько минут вы можете определиться с формой собственности и подать заявку на формирование пакета документов, заполнив онлайн-анкету.





ШАГ 2. Получите готовый пакет документов на ваш e-mail. Документы подготовлены юристами с многолетним опытом работы, и вам не нужно волноваться, что ключевая документация вашей компании будет составлена неверно. Полностью заполненный пакет документов с актуальными данными, которые вы предоставили при заполнении онлайн-анкеты, приходит на вашу почту в течение нескольких минут.

ШАГ 3. Зарегистрируйте документы в исполкоме. Процедура регистрации пакета документов в исполкоме и получение на руки свидетельства занимают, как правило, несколько часов.

ШАГ 4. Откройте счет в банке. МТБанк предлагает гибкую линейку тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию. Сотрудничество с нами открывает вашему бизнесу доступ к качественным и прогрессивным банковским продуктам, бонусам от действующих партнеров банка, альтернативным каналам продвижения вашего бизнеса, которые помогут сэкономить на рекламе.

Для клиентов, воспользовавшихся сервисом МТБанка, сейчас действует акционное предложение: обслуживание по тарифному плану РКО «Первый счет» составит всего 1 рубль в месяц.

Как говорил герой фильма «Начало» с Леонардо Ди Каприо, идея похожа на вирус. И если в вашей голове уже поселилась мысль о создании собственного бизнеса — не теряйте времени и помните: превращать идею в бизнес намного проще с надежным финансовым партнером!