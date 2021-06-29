Эксперт рассказал, кто в Кремле лично занимается Беларусью

Источник материала: Салiдарнасць

Александр Лукашенко добился того, что отношениями России и Беларуси в Кремле занимается лично Владимир Путин. Такое мнение высказал российский эксперт iSANS Александр Морозов, сообщает Reform.by .





Фото: Reform.by

На вопрос, кто из путинской элиты лично занимается Беларусью, эксперт ответил следующее:

— Лукашенко так построил ситуацию, что Путин не может назначить никого ниже себя для коммуникации с Беларусью. Все вопросы решаются в их диалоге. По всей видимости, это важно и для Путина, поскольку в течение года, пока шел политический кризис в Беларуси, Путин не назначил ни какого спецпосланника по Беларуси и не поручил, в отличии от ситуации [с Украиной].

Как мы помним, когда был кризис с Украиной, то имелся и Владислав Сурков в качестве спецпосланника, и Сергей Глазьев находился в Украине в качестве спецпосланника до начала кризиса и затем тоже участвовал в качестве помощника Путина, и также имелся отдельный спецпосланник по Крыму Сергей Беловенцев, получивший затем медаль за аннексию Крыма. Путин никого не назначил.

Таким образом, все, что происходит — происходит между Лукашенко и Путиным. А дальше, как мы хорошо видим, Путин просто поручает профильным ведомствам. То есть имеется следующее: нет никакого политического менеджера в подчинении Путина, который бы выполнял оперативные какие-то действия в отношении Минска.

А в остальным каждое ведомство назначило замминистра или одного из руководителей аппарата заниматься взаимодействием с Беларусью, с Минском по конкретным направлениям. Мы это хорошо видим по линии министерства обороны, по линии гражданских ведомств и министерств.

Это важный момент. Это означает, что и Лукашенко показал, что он ведет бескомпромиссную войну. Это было видно на примере Бабича.

Попытка Путиным назначить «Суркова» в Беларусь была отбита Лукашенко мощным ударом.

Бабич вылетел как бы, и следом Путин дал понять, что мы посадим максимально тихую фигуру. И даже новый посол в Беларуси, насколько я могу судить, несмотря на то, что он человек Патрушева, и он должен, видимо, докладывать и Патрушеву, и Совету безопасности, при этом он явно неактивный человек, и те, кто с ним работал в Латвии, говорят, что он гораздо больше ориентирован на конкретные экономические задачи, чем на политические проблемы, и что, как многие говорят, Лукьянов как в Латвии занимался портами, так и будет заниматься сейчас в качестве посла исключительно вопросами Усть-Луги и переброски нефтепродуктов в ту сторону.

Это вот эта сторона. А что касается остальных менеджеров, я следил, старался понять, как это у Путина устроено, но у меня сложилось впечатление, что эти основные административные политические центры у Путина, они не работают против Беларуси активно.

То есть управление Чернова — это были очень слабые документы. И мы все их увидели. Управление внутренней политики у Кириенко или то, что находится под Кириенко и сам Кириенко, – да, это очень глубокие связи, например, связи через «Росатом».

Очевидно, что Кириенко или Харичев имеют очень глубокие эшалонированные связи с Беларусью, потому что атомная станция. Как в Чехии, «Дукованы» – большая история связей. Но эти связи политически не задействованы. Вот такое впечатление. Не видно как, не видно кто от Харичева или от Кириенко действует.

Мы видели один единственный пример, и он тоже был не очень убедительный. Это был пример, когда было видно, что Маргарита Симоньян с бригадой журналистов действовала в начале кризиса явно по поручению Громова, а Громов опирался на прямое указание Путина. Это было следствием договоренностей между Путиным и Лукашенко, когда Лукашенко попросил Путина о медийной поддержке и тот ему сказал, что хорошо, и дал указание Громову послать кого-нибудь.