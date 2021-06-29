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Шрайбман: Может произойти солидарный отъезд послов стран ЕС из Беларуси

29.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель Артем Шрайбман считает, что выход из «Восточного партнерства» в сегодняшней ситуации — символическая мера, пишет mediazona.by.

Важнее то, что МИД отправляет из Беларуси главу представительства ЕС Дирка Шубеля, что «скорее всего, повлечет за собой зеркальные меры со стороны Евросоюза, а, возможно, и солидарный отъезд послов».

Шрайбман: Может произойти солидарный отъезд послов стран ЕС из Беларуси

Дирк Шубель. Фото TUT.BY

По словам Шрайбмана, также важен выход из соглашения о реадмиссии с ЕС, так как к нему привязан договор об упрощении визового режима с Беларусью.

«Это может повлиять на визовую политику ЕС. Это, разумеется, будет формальным основанием для того, что уже происходит: ослабление контроля за нелегальной миграцией на белорусской части границы с ЕС», — говорит Шрайбман.

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Выход из «Восточного партнерства» в сегодняшней ситуации — символическая мера.
 
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