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Ошибки при выборе джинсов: почитайте и больше никогда так не делайте!

29.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ошибки при выборе джинсов: почитайте и больше никогда так не делайте!

Наверное, нет  более популярного вида одежды, чем джинсы. Поэтому так важно сделать правильный выбор! От этого зависит не только ощущение комфорта, но и визуальная пропорциональность фигуры. 

  • Если вы хотите подтянуть живот и сделать ноги длиннее, смело выбирайте модели с завышенной талией. Важно, чтобы джинсы не были велики в поясе — в этом случае даже ремень не сможет исправить ситуацию. Он лишь соберет ткань на талии в складки, из-за чего будете выглядеть заметно шире.
  • Идеальные джинсы скинни должны заканчиваться в районе щиколотки, но ни в коем случае не образовывать гармошку внизу — объемные складки на штанинах визуально укоротят ноги и сделают их полнее, а заодно добавят образу неряшливости.
  • Застежка на джинсах должна плотно прилегать к телу и не оттопыриваться, в противном случае вы создадите себе дополнительный объем в области живота.

Фото: depositphotos.com

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Наверное, нет  более популярного вида одежды, чем джинсы. Поэтому так важно сделать правильный выбор! От этого зависит не только ощущение комфорта, но и визуальная...
 
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