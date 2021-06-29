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Проверка безопасности: миссия МАГАТЭ работает на БелАЭС

29.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проверка безопасности: миссия МАГАТЭ работает на БелАЭС

Безопасность и открытость данных о ней! Беларусь принимает миссию Международного агентства по атомной энергии. Она проверит безопасность АЭС в Островце на всех уровнях.

Эта миссия, как и все предыдущие, проводится на добровольной основе и по приглашению Беларуси. Руководитель нынешней команды – представитель США Джозеф Сандовал, также в группе специалисты из МАГАТЭ, Великобритании, Франции, Швейцарии, России, Болгарии и Украины.

Две недели они будут работать на Белорусской АЭС и по итогам подготовят отчет.

Наша сторона ожидает компетентных рекомендаций по совершенствованию физической защиты и исходит из того, что такие работы не должны прекращаться.  

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Безопасность и открытость данных о ней! Беларусь принимает миссию Международного агентства по атомной энергии. Она проверит безопасность АЭС в Островце на всех...
 
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