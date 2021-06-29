|
Проверка безопасности: миссия МАГАТЭ работает на БелАЭС
Источник материала: ОНТ
Безопасность и открытость данных о ней! Беларусь принимает миссию Международного агентства по атомной энергии. Она проверит безопасность АЭС в Островце на всех уровнях.
Эта миссия, как и все предыдущие, проводится на добровольной основе и по приглашению Беларуси. Руководитель нынешней команды – представитель США Джозеф Сандовал, также в группе специалисты из МАГАТЭ, Великобритании, Франции, Швейцарии, России, Болгарии и Украины.
Две недели они будут работать на Белорусской АЭС и по итогам подготовят отчет.
Наша сторона ожидает компетентных рекомендаций по совершенствованию физической защиты и исходит из того, что такие работы не должны прекращаться.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безопасность и открытость данных о ней! Беларусь принимает миссию Международного агентства по атомной энергии. Она проверит безопасность АЭС в Островце на всех...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)