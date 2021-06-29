Непогода накрыла Москву и Тверь

Источник материала: ОНТ

А Москву и столичный регион России, а также Тверь накрыла непогода – мощный ливень.

Шквалистый ветер валил деревья и сносил крыши, ливневые канализации не справлялись с напором. В Москве было закрыто несколько станций метро, затоплены жилые дома и торговые центры. Повреждены также каршеринговые автомобили, трансформаторные подстанции.

Сильнейший ливень и гроза также оставили без воды и света жителей Твери.

В Москве, по предварительным данным, выпало около 70 % месячной нормы осадков.

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