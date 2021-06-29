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Непогода накрыла Москву и Тверь
Источник материала: ОНТ
А Москву и столичный регион России, а также Тверь накрыла непогода – мощный ливень.
Шквалистый ветер валил деревья и сносил крыши, ливневые канализации не справлялись с напором. В Москве было закрыто несколько станций метро, затоплены жилые дома и торговые центры. Повреждены также каршеринговые автомобили, трансформаторные подстанции.
Сильнейший ливень и гроза также оставили без воды и света жителей Твери.
В Москве, по предварительным данным, выпало около 70 % месячной нормы осадков.
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А Москву и столичный регион России, а также Тверь накрыла непогода – мощный ливень. Шквалистый ветер валил деревья и сносил крыши, ливневые канализации не...
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