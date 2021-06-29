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Взрыв в метро Лондона: ведется расследование

29.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрыв в метро Лондона: ведется расследование

В Лондоне продолжают ликвидацию последствий пожара возле одной из станций метро. О погибших не сообщается, но есть несколько пострадавших.

Напомним, взрыв произошел накануне дня. Горели коммерческие постройки, телефонная будка, четыре вагона и автомобили.

Огонь взяли под контроль лишь к вечеру. Жителей соседних домов эвакуировали.

Причины происшествия выясняются, но с актом терроризма инцидент не связывают.

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В Лондоне продолжают ликвидацию последствий пожара возле одной из станций метро. О погибших не сообщается, но есть несколько пострадавших. Напомним, взрыв...
 
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