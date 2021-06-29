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Взрыв в метро Лондона: ведется расследование
Источник материала: ОНТ
В Лондоне продолжают ликвидацию последствий пожара возле одной из станций метро. О погибших не сообщается, но есть несколько пострадавших.
Напомним, взрыв
Огонь взяли под контроль лишь к вечеру. Жителей соседних домов эвакуировали.
Причины происшествия выясняются, но с актом терроризма инцидент не связывают.
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В Лондоне продолжают ликвидацию последствий пожара возле одной из станций метро. О погибших не сообщается, но есть несколько пострадавших. Напомним, взрыв...
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