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В Греции найдены украденные картины Пикассо и Мондриана
Источник материала: ОНТ
Украденные в 2012 году картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана из Национальной галереи найдены в Греции. Об этом сообщает
Полиция задержала подозреваемого в краже. Им оказался 49-летний грек. Он пытался вывезти полотна за границу, чтобы продать на черном рынке.
Это были картины «Женская голова» Пикассо и «Ветряная мельница» Мондриана. Их похитили в январе 2012 года прямо накануне закрытия Национальной галереи на капитальный ремонт.
Фото:
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Украденные в 2012 году картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана из Национальной галереи найдены в Греции. Об этом сообщает РИА Новости. Полиция задержала...
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