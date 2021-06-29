В Греции найдены украденные картины Пикассо и Мондриана

Источник материала: ОНТ

Украденные в 2012 году картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана из Национальной галереи найдены в Греции. Об этом сообщает РИА Новости .

Полиция задержала подозреваемого в краже. Им оказался 49-летний грек. Он пытался вывезти полотна за границу, чтобы продать на черном рынке.

Это были картины «Женская голова» Пикассо и «Ветряная мельница» Мондриана. Их похитили в январе 2012 года прямо накануне закрытия Национальной галереи на капитальный ремонт.

Фото: depositphotos.com

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