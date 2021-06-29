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Владимиру Зеленскому вручено подозрение в госизмене

29.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владимиру Зеленскому вручено подозрение в госизмене

Подозрение в госизмене вручено Владимиру Зеленскому. Националисты в День Конституции провели акцию перед офисом украинского президента.

Плакат-заявление – или как иначе его назвали сами протестующие «обращение народа к президенту» – прикрепили на забор. Причина народного негодования – политические заявления лидера страны. Националисты пообещали добиваться отставки президента с помощью массовых акций протеста. Первая уже прошла. Также радикалы заверили, что возьмут это расследование под «народный контроль».

К националистам присоединились и обычные граждане, недовольные экономической и социальной политикой Зеленского.

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Подозрение в госизмене вручено Владимиру Зеленскому. Националисты в День Конституции провели акцию перед офисом украинского президента. Плакат-заявление – или...
 
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