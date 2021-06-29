Владимиру Зеленскому вручено подозрение в госизмене

Источник материала: ОНТ

Подозрение в госизмене вручено Владимиру Зеленскому. Националисты в День Конституции провели акцию перед офисом украинского президента.

Плакат-заявление – или как иначе его назвали сами протестующие «обращение народа к президенту» – прикрепили на забор. Причина народного негодования – политические заявления лидера страны. Националисты пообещали добиваться отставки президента с помощью массовых акций протеста. Первая уже прошла. Также радикалы заверили, что возьмут это расследование под «народный контроль».

К националистам присоединились и обычные граждане, недовольные экономической и социальной политикой Зеленского.

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