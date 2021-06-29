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Владимиру Зеленскому вручено подозрение в госизмене
Источник материала: ОНТ
Подозрение в госизмене вручено Владимиру Зеленскому. Националисты в День Конституции провели акцию перед офисом украинского президента.
Плакат-заявление – или как иначе его назвали сами протестующие «обращение народа к президенту» – прикрепили на забор. Причина народного негодования – политические заявления лидера страны. Националисты пообещали добиваться отставки президента с помощью массовых акций протеста. Первая уже прошла. Также радикалы заверили, что возьмут это расследование под «народный контроль».
К националистам присоединились и обычные граждане, недовольные экономической и социальной политикой Зеленского.
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Подозрение в госизмене вручено Владимиру Зеленскому. Националисты в День Конституции провели акцию перед офисом украинского президента. Плакат-заявление – или...
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